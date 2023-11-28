"Они ничего не делают": родственники заложников ХАМАСа обвиняют Красный Крест в бездействии

84-летняя Эльма Авраам, которую террористы ХАМАС у похитили в кибуце Нахал-Оз 7 октября и освободили в воскресенье вечером, 26 ноября, до сих пор находится в больнице в критическом состоянии. Женщина не получала никакого лечения во время пребывания в плену, сообщили ее семья и врачи. Дети Эльмы подвергли критике Красный Крест за отказ попытаться доставить их матери лекарства в течение 51 дня, когда она была заложницей боевиков.

Об этом пишет Times of Israel.

Из-за тяжелого состояния сразу после освобождения из плена Эльму Авраам доставили вертолетом из Газы в медицинский центр в Беэр-Шеве. Она находится в отделении интенсивной терапии, есть угроза ее жизни.

"Она в очень плохом состоянии", — сказал доктор Цахи Слоцки. По его словам, когда женщину доставили в больницу, температура ее тела была очень низкой, и если бы ее не освободили из плена, ее состояние ухудшилось бы.

"Мы ждали нашу маму 52 дня. Ей 84. Она бабушка и прабабушка. Она счастливый, оптимистичный человек. Жила сам дома, был самостоятельной. Да, у нее есть несколько заболеваний", — сказала Тал Амано, дочь Эльмы.

Когда Эльма Авраам еще находилась в плену, ее дети собрали все лекарства, которые принимает их мать и привезли на встречу с Красным Крестом, чтобы они доставили их женщине.

"Они сказали нет. Мы не можем", — рассказал об отказе представителей Красного Креста сын Эльмы.

Позже семья Эльмы Авраам снова пыталась передать лекарства Красному Кресту на митинге возле офиса в Тель-Авиве, но тщетно.

"Нам нужно кричать на Красный Крест. Зачем они там, если ничего не делают", – говорят родственники.

Сын Эльмы добавил, что все заложники нуждаются в медицинской помощи, а состояние его матери является доказательством жестокости ХАМАСа.

Родственники заложников и врачи просят мировых лидеров сделать все возможное, чтобы добраться до других заложников и передать им необходимые лекарства, чтобы они могли выжить.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, похоже, подтвердил слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Красный Крест посетит тех заложников в Секторе Газа, которых не освободили согласно текущему соглашению о временном перемирии.

Напомним, ХАМАС освободил новую группу израильских заложников на четвертый день перемирия – речь идет об 11 людях.

Читайте также: