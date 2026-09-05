"Они ничего не могут сделать": эксперт критически оценил визит Уиткоффа и Кушнера

Визит Виткоффа и Кушнера в Москву

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Визит представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев вряд ли принесёт существенные результаты в вопросе прекращения войны, а единственным практическим преимуществом переговоров может стать временный отказ России от ударов по украинской столице.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак на YouTube-канале «Суперпозиция».

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По словам эксперта, он не видит понятного механизма, с помощью которого Уиткофф и Кушнер могли бы оказать влияние на российское руководство и добиться реального прогресса в переговорах.

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Ступак отметил, что американские представители уже неоднократно приезжали в Москву и другие города, однако, по его мнению, заметных результатов их работы пока нет.

«В чём смысл? На что они влияют? Эти люди ни на что не влияют», — заявил Ступак.

Он отметил, что за почти год представители американской администрации несколько раз посещали Россию, однако по итогам этих поездок не было продемонстрировано результатов, которые свидетельствовали бы о готовности Кремля реально двигаться к завершению войны. Именно поэтому, по мнению эксперта, нынешний визит вряд ли стоит рассматривать как переломный момент в переговорном процессе.

В то же время Ступак предположил, что поездка американских переговорщиков может иметь как минимум одно практическое последствие — Россия, вероятно, не будет наносить удары по Киеву на время их работы в украинской столице. Однако он подчеркнул, что такая временная пауза сама по себе не означает приближения к прекращению войны.

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«Но речь ведь не об этом. Речь идет о прекращении войны. Ну, как её прекратить? Отдохнуть, да, там одну ночь, а потом уедут», — сказал военный эксперт.

Как прибудут в Киев представители Трампа

Отдельно Ступак прокомментировал информацию о возможном прилете Уиткоффа и Кушнера в Украину на самолете.

По его мнению, если американские представители действительно рассматривали такой вариант, это может свидетельствовать о недостаточном понимании ими реального состояния киевской авиационной инфраструктуры после многих лет российских атак.

Эксперт привёл в качестве примера аэропорт «Жуляны», который, по его словам, неоднократно подвергался обстрелам. Он отметил, что по крайней мере один из терминалов аэропорта уже разрушен, а состояние других объектов, взлетно-посадочной полосы, диспетчерской башни и необходимого оборудования может затруднить прием гражданского самолета.

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Помимо технического состояния инфраструктуры, для посадки воздушного судна необходимо соответствующее количество подготовленного персонала.

В то же время Ступак считает более реалистичным вариант прибытия американских представителей в Украину на вертолете, в частности через Польшу и Львов. По его словам, такой маршрут был бы возможен с учетом ситуации с безопасностью.

Однако даже возможность безопасного прибытия американских переговорщиков в Киев не решает главную проблему, отмечает эксперт: по его мнению, Уиткофф и Кушнер не располагают достаточными рычагами влияния на стороны конфликта, чтобы самостоятельно обеспечить прекращение войны.

«На что они влияют? Они ничего не могут сделать», — подытожил Ступак.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова временно воздержаться от нанесения авиаударов по Москве на время переговоров представителей президента США Дональда Трампа с российской стороной.

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