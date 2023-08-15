"Они прорабатывают все варианты": политический эксперт прокомментировал скандальное заявление НАТО об Украине

В НАТО прекрасно понимают, что "решение о мире" может быть сейчас только на основании формулы мира.

Политический эксперт прокомментировал скандальное заявление НАТО, в котором прозвучало предложение для Украины уступить территории, чтобы вступить в Альянс.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко в эфире телемарафона дал свое объяснение ситуации.

"Есть разница между "politic" и "policy". "Рolicy" обычно это такой рабочий вариант развития событий, который нарабатывается в институтах устойчивой демократии, которыми обычно является НАТО, есть Европейский союз. Они там ориентируются не только на политическое решение"., – сказал он.

По его словам, в НАТО прекрасно понимают и отдают себе отчет, что "решение о мире" может быть сейчас только на основании формулы мира.

"Но рабочие органы, а это давал комментарий руководитель аппарата (речь идет о главе канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Енсена, – ред.), – это рабочий орган, а не политическое, не политическое заявление со стороны НАТО. Они прорабатывают все варианты и мы должны четко это осознавать. Они прорабатывают разные модели для того, чтобы потом на политическом уровне могли приниматься соответствующие решения", — добавил Буряченко.

В то же время он отметил, что это заявление сыграло в пользу российских пропагандистов.

"К большому сожалению, Скабеева, Соловьев будут хлопать в ладони. Этот функционер НАТО по существу (возможно и не хотел, скорее всего не хотел) но подыграл таким заявлениям российской пропаганде. Точно не сыграл на "плюс" Украине. Поверьте, российская пропаганда начнет распространять эти заявления по всему миру из-за своих пропагандистских возможностей", – заявил Буряченко.

Между тем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже написал в своем телеграмм-канале очередные слова на тему Древней Руси.

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