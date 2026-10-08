«Они просто ждали, пока она умрет»: мать лаборантки в РФ сделала заявление после смерти дочери от чумы

Скорая помощь. / © Associated Press

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В Иркутской области (РФ) 28-летняя лаборантка научно-исследовательского института Дарья Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Через четыре дня ее госпитализировали. В больнице она скончалась от пневмонии неизвестной этиологии. Мать лаборантки обвиняет врачей в халатности.

Об этом женщина рассказала в интервью изданию «Глубина», сообщает RMF24.

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После смерти женщины был введен карантин в нескольких медучреждениях региона. Под наблюдение, по разным данным, попали около 100–200 человек, контактировавших с Шипиловой. Впрочем, власти РФ отрицают, что в стране обнаружили случай легочной чумы. Официальную причину смерти женщины не объявили.

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В то же время мать умершей Светлана Шипилова, которая сама является медицинской работницей, не верит в версию о заражении дочери из-за разбитой пробирки с возбудителем чумы. Она утверждает, что такие емкости должны быть надежно защищены.

«Эту пробирку не разобьешь. Даже бросив ее о стену. Только тот, кто не знает, о чем говорит, мог бы это сказать», — заявила женщина.

По ее словам, содержимое такого контейнера нельзя просто вылить или разбить, поскольку они хорошо защищены. Кроме того, Светлана Шипилова обвинила врачей в халатности.

«Я спасла многих пациентов, таких как Дария, но они не спасли мою дочь. Они просто позволили моей дочери умереть», — говорит она.

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Женщина рассказала, что дочь до сих пор не похоронили, хотя умерла и ночью против 2 октября. В частности, похороны еще не состоялись, потому что семья умершей находится на карантине.

Светлана Шипилова возмущена тем, что власти четыре дня молчали о смерти ее дочери. До сих пор нет официального документа, подтверждающего причину смерти 28-летней девушки.и.

«Я жду, когда это станет официальным. Не как пресс-релиз, это должно быть официальное заявление. Мне сейчас очень тяжело, все это действо затягивается», — подчеркнула она.

Чума в России — реакция мира

Вероятная смерть от чумы вызвала международную обеспокоенность и усиление мер безопасности на границах соседних стран. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис подал запрос в Россию относительно новых данных о вероятном заражении чумой. В частности, возможен ли второй случай инфицирования.

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В свою очередь президент США Ранее Дональд Трамп предложил России помощь из-за вспышки чумы. В Кремле такую инициативу оценили положительно. Кроме того, лидер американцев заявил, мол, пока не считает чуму в России биологическим оружием.

Тем временем The Telegraph пишет о том, что Запад больше испугали секретные биопрограммы Кремля, чем смерть от чумы. Ведь многие вопросы вызывают закрытость России и ее история секретных программ по созданию биологического оружия.

В то же время Китай впервые прокомментировал сообщение о вероятном случае легочной чумы в Сибири. Пекин заявил, что поддерживает связь с Москвой по этому вопросу.

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