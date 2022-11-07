Они работают вместе: экспосол США высказался по поводу реакции Китая на войну России против Украины

В то же время Си Цзиньпин против применения ядерного оружия РФ в Украине.

Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст высказался по поводу реакции Китая на войну России против Украины.

Об этом посол говорил в интервью "Радио НВ".

Диктатор РФ Путин и глава Китая Си Цзиньпин работают вместе. В то же время, Си Цзиньпину не нравится то, что российский диктатор не может победить в начавшейся войне против Украины, но он также против применения ядерного оружия.

"Пока они работают вместе. И мы видели заявление, которое Путин и глава Китая Си Цзиньпин выпустили в начале февраля. Но заявление показало настоящее, я бы не сказал, что прочное партнерство между Китаем и Россией. И более или менее Китай поддерживает Путина, когда он ведет эту войну против Украины. Но Китаю тоже не нравится тот факт, что Украина очень хорошо защищается и что Путин не может победить Украину", — сказал Гербст.

Он напомнил, что недавно Китай "заявил всему миру, что было бы плохо, если бы кто-нибудь в украинской войне использовал ядерное оружие", а говорит об использовании ядерного оружия "один актер".

Бывший посол США в Украине также выразил мнение, что успехи Украины в этой войне с американским оружием предостерегают Си Цзиньпина от наступления на Тайвань.

Китай и война в Украине: что известно

Министр иностранных дел Китая Ван I обсудил войну России против Украины с госсекретарем США. Собеседники подчеркнули, что война против Украины представляет серьезные угрозы для глобальной безопасности и экономической стабильности.

Недавно у Путина заговорили о переговорах с США и назвали условие – "прислушаться к "беспокойствам РФ".

В то же время, глава Стратегического командования ВС США сообщил, что война России против Украины – это только разминка, над миром навис большой кризис.

Накануне глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард предупредил о приближении крупного кризиса и необходимости развернуть в Америке большую военную подготовку.

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