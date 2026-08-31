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Они разрывают душу: мужчина рассказал о последних щемящих словах жены, исчезнувшей в наводнении в Непале
В Непале произошли смертоносные наводнения. Несколько дней спасатели ищут без вести пропавших людей. Среди них — жена британца, которая разговаривала перед трагедией с мужем.
Мужчина из Великобритании рассказал о последних словах новоиспеченной жены перед ее исчезновением во время смертоносных наводнений в Непале. Во время их последнего разговора она призналась, что очень его любит.
Об этом сообщает Unilad.
Прамод Паудел в последний раз разговаривал со своей женой Сумитрой, с которой недавно обручился, днем 26 августа — за несколько часов до трагедии. По словам 34-летнего мужчины, его 25-летняя жена остановилась с его семьей в Соуле — селе, полностью разрушенном стихией.
Он рассказал, что они разговаривали по телефону в 16:15 — непосредственно перед смертельным наводнением. Во время последнего разговора она призналась, что сильно его любит.
«Когда я последний раз разговаривал с ней, она сказала мне: „Как дела? Я так тебя люблю“», — рассказал он.
После этого девушка больше не вышла на связь.
«Это ужасно. Я даже не знаю, как объяснить свои чувства сейчас. Я так волнуюсь за нее и всю свою семью. Я так упорно работаю для них. Они — весь мой мир», — добавил мужчина.
Паудел прилетел в Непал, чтобы найти свою жену Сумитру, а также маму, брата и дядю.
«Мне будет очень тяжело увидеть село теперь, когда там ничего не осталось. Я молюсь, чтобы моя семья смогла убежать. Некоторые говорили, что видел моего брата и мою маму, но я не знаю, насколько это правда», — отметил он.
Смертоносные наводнения в Непале — что известно
Напомним, 26 августа вблизи границы Непала и Китая обрушился ледник, вызвав наводнение. Официальное количество погибших в Непале превысило 700 человек. Однако спасательные службы продолжают поиски более 2400 человек, которые до сих пор свитаются пропавшими без вести.
Также среди без вести пропавших есть украинцы. В Министерстве иностранных дел Украины в комментарии для ТСН.ua сообщили, что в Непале продолжают поиски 56 граждан, которые могли оказаться в зоне стихийного бедствия. По состоянию на утро 29 августа информации о погибших или пострадавших украинцах нет. В ведомстве отметили, что украинская сторона пытается установить местонахождение граждан с помощью устройств с функцией геолокации.