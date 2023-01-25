"Они убьют себя": в Индии сообщили подробности смерти российского "колбасного короля", критиковавшего войну Путина

Российский олигарх погиб в Индии в конце декабря прошлого года после падения из гостиницы. В июне он подверг критике российское вторжение в Украину.

Власти Индии расследуют таинственную смерть депутата российской Госдумы Павла Антова, бывшего соратника Владимира Путина по прозвищу "колбасный король".

Издание The Wall Street Journal сообщает о новых подробностях смерти российского депутата от партии Путина и основателя одной из крупнейших российских колбасных компаний.



Павел Антов выпал с крыши отеля в Индии спустя несколько дней после смерти своего друга, которого также обнаружили мертвым в том же отеле в Раягаде. Оба путешествовали по джунглям и "много пили", сообщает издание со ссылкой на собственные источники в расследовании. Но их смерть пополнила список связанных с Путиным руководителей и военных, погибших загадочно.

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Антов был членом правящей партии "Единая Россия", владельцем колбасной компании и главой комитета по вопросам сельского хозяйства и экологии в российском городе Владимире. В июне он распространил в соцсетях сообщение с критикой войны в Украине, которое позже удалил.

Через несколько месяцев Антов и его друг Владимир Биданов отправились в Индию посетить джунгли восточного штата Одиша.

Индийские следователи сообщили WSJ, что во время отпуска россияне сильно злоупотребляли алкоголем. "Если они не перестанут пить, они убьют себя", — цитирует издание слова водителя Натабара Моханти, сопровождавшего россиян во время поездки.

Биданов, живший вместе с Антовым, умер от сердечного приступа во время празднования дня рождения "колбасного короля".

Через два дня после смерти своего друга сотрудник отеля увидел, как Антов внезапно поднялся из-за стола и направился к крыше отеля. Когда персонал отеля поднялся на крышу, то увидел бездыханное тело Антова сбоку трехэтажного здания. Индийская полиция все еще расследует смерть двух россиян, чтобы определить, прыгнул ли Антов, толкнули ли его, упал ли он случайно и был ли еще жив в момент падения.

Тела обоих мужчин были кремированы, прежде чем их останки отправили обратно в Россию.

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В издании подсчитали, что, по меньшей мере, 19 россиян, олигархов или чиновников, погибли с начала войны в Украине.

Павел Антов был главой комитета по сельскому хозяйству парламента Владимирской области России и был одним из самых богатых российских депутатов, по данным российского издания Forbes, с официальным годовым доходом почти 150 миллионов евро. Это был основатель компании по производству мясных продуктов Владимирский Стандарт.

Ранее российский богатейший, соучредитель компании "Дон-Строй", которая принадлежит к крупнейшим застройщикам в Москве, Дмитрий Зеленов умер в курортном городе Антиб на Французской Ривьере, упав с лестницы дома.

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