"Они уже должны Украине миллиарды": украинцев возмутило требование Польши вернуть деньги за помощь Киеву

Флаг Польши / © pixabay.com

Реклама

Требование Польши о полной компенсации со стороны ЕС в размере 450 миллионов евро за переданное Украине оружие вызвало серьезные споры внутри Евросоюза и возмущение среди украинских пользователей в соцсетях. Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

Польша требует компенсацию за военную помощь Украине

Польша требует от ЕС полной компенсации в размере около 450 миллионов евро за предоставленное Украине оружие и выступает против инициативы направить часть этих средств на новую помощь Киеву. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире радио RMF24заявил, что страна не согласится на сокращение выплат, обвинив Брюссель в попытках изменить правила посреди игры, ведь эти средства нужны для польской армии.

Спор возник вокруг распределения 6,6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которые долгое время блокировала Венгрия, но после смены правительства в стране появился шанс на их разблокирование. Общие расходы стран ЕС через этот фонд достигают 43 миллиардов евро, поэтому из-за нехватки средств глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила компромисс: частично компенсировать расходы странам, а остальную часть направить на обучение ВСУ и закупку нового оружия.

Реклама

Однако Германия и скандинавские страны считают, что деньги должны направляться непосредственно на поддержку Украины, а не возвращаться в национальные бюджеты. Франция поддерживает предложение Каллас, но настаивает на закупке вооружения исключительно у европейских производителей.

Реакция украинцев

Новость о требовании Варшавы вернуть средства за предоставленную военную помощь Украине вызвала бурное обсуждение среди украинцев в социальной сети Threads. Многие пользователи, которые в настоящее время находятся в Польше, выразили возмущение и даже заявили о готовности перенести свой бизнес в другие страны, отметив: «Закрываю бизнес и у*езжаю отсюда».

Реакция украинцев в соцсетях на требование Польши

Авторы комментариев отмечают, что финансовый и стратегический вклад Украины и её граждан в экономику и безопасность Польши значительно превышает сумму, которую требует Варшава. В частности, комментаторы напоминают о масштабной модернизации польского арсенала и огромных налогах, уплачиваемых украинскими предпринимателями:

«А что, если сесть и как следует посчитать, то даже с финансовой точки зрения — они уже должны Украине миллиарды 1. Эти негодяи сбыли Украине металлолом, а от НАТИ получили новенькое. Эти нищие за свои деньги никогда бы не обновили свою технику 2. Они получили тысячи контрактов на ремонт, логистику, производство техники 3. Они получили закрытое небо. Эти ублюдки на „еФах“ три дрона сбить не могли».

Реклама

Реакция украинцев в соцсетях на требование Польши

Кроме того, пользователи Threads обращают внимание на миллиардные европейские субсидии, которые Польша получает, в частности, в связи с пребыванием на её территории украинских беженцев, а также на колоссальные налоговые поступления. Пользователи отмечают, что в стране «в текущем году было открыто 120 000 малых индивидуальных предпринимателей», а потому «представьте, эти маленькие предприятия украинцев платят до*уяльйон налогов, а они ещё и выпендриваются».

Реакция украинцев в соцсетях на требование Польши

Реакция украинцев в соцсетях на требование Польши

Реакция украинцев в соцсетях на требование Польши

Один из комментаторов отметил: «Пусть хотя бы налоги, которые работающие украинцы заплатили Польше, вернут Украине. Они явно не уложатся в свои жалкие 450 млн».

Реакция украинцев в соцсетях на требование Польши

Скандалы между Украиной и Польшей — последние новости

Польша приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29, увязав этот вопрос с заключением отдельного соглашения об обмене технологиями для производства беспилотников, о чем заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Такое решение Варшавы вызвало значительноевозмущение среди украинцев в соцсетях, которые считают требование поделиться уникальным боевым опытом в сфере дронов в обмен на устаревшие советские самолеты несправедливым и неравноценным.

В то же время решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла привело к беспрецедентному дипломатическому демаршу: действующий глава Украины и его предшественники вернули свои польские награды, что поставило под угрозу двустороннее экономическое сотрудничество накануне конференции по восстановлению в Гданьске. В Варшаве подтвердили получение возвращённого ордена, который в связи с истечением срока действия сертификата передадут на хранение в канцелярию, тогда как польская сторона обвиняет Киев в срыве телефонного разговора между лидерами.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров