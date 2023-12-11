Онкобольной жених, находившийся на грани смерти, женился в больнице: как его спасла свадьба (фото)

Жених, находившийся на грани смерти, женился на любви всей своей жизни, что придало ему силы, чтобы продолжить борьбу с раком.

Об этом пишет Mirror.

27-летний Зак Строуп и 25-летняя Мэдди обручились прямо в больнице, где мужчина проходил лечение. Свадьба была организована в спешке через 48 часов после того, как состояние Зака ухудшилось, в результате чего пара была обеспокоена тем, что ему осталось жить лишь несколько дней.

Но Зак говорит, что свадьба стала "возвратным моментом", который помог ему пережить "темные" дни его болезни.

"Думаю, это была самая страшная вещь, которую я когда-либо проходил – все было так темно и так долго, но свадьба стала для меня поворотным моментом. Не думаю, что я бы справился", — вспомнил он.

Свадьба Зака и Мэдди / Фото: Caters

Влюбленные из школы проводили вместе "идеальную жизнь" до того, как у Зака диагностировали болезнь Крона, после того, как он начал чувствовать усталость и потеть по ночам. Ему дали лекарство, и ожидалось, что он вернется в норму, но в ноябре в 2020 году его симптомы начали ухудшаться.

После посещения больницы Заку был поставлен диагноз: агрессивная форма рака крови – неходжкинская лимфома четвертой стадии. Но мужчина боролся из-за интенсивного лечения, пока в апреле в 2021 году не было объявлено, что у него ремиссия. В том же году во время поездки во Флориду Зак сделал предложение Мэдди.

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Но в сентябре в 2021 году Зак начал терять подвижность в ногах и был практически парализован. После того, как его срочно доставили в больницу, выяснилось, что в его спинном мозге выросла опухоль, поэтому он вернулся на химиотерапию за месяц до свадьбы.

В этот момент состояние здоровья Зака в очередной раз серьезно ухудшилось. Поэтому пара заявила, что женится всего через 48 часов в окружении персонала и пациентов.

Свадьба Зака и Мэдди / Фото: Caters

"Я очень устал от борьбы, я хотел продолжать бороться за Мэдди, но я так устал и просто не хотел продолжать. Я чувствовал, что для меня это все, я был в таком темном месте, что казалось, что мне никогда не станет лучше", – поделился Зак. "Но то, что весь этот день был посвящен только мне, Мэдди и нашей любви, вернуло в мою жизнь столько счастья и заставило меня осознать, что у меня было. Это сделало меня чрезвычайно счастливым: когда я увидел, как она поворачивает за угол, это добавило мне драйва и напомнило мне, почему я борюсь. Она была так хороша, и после всего, через что мы прошли, увидев ее такой эмоциональной, я понял, в чем дело", — продолжил он.

Свадьба Зака и Мэдди / Фото: Caters

Для Мэдди главное было сделать все возможное, чтобы Зак продолжал бороться и поддерживать его дух: "Он хотел сдаться, но я не могла этого допустить. Мы просто подумали: если это последнее, что мы можем сделать вместе, то по крайней мере это что-то положительное. Было неистово видеть, как он чувствует себя таким побежденным, но я была так счастлива видеть, сколько светла свадьба вернула в его глаза. Я вышла из лифта, а пациенты и врачи стояли рядами и просто ободряли меня – я не чувствовала себя одинокой в этой ситуации, и это было прекрасное чувство. Я так гордилась им за то, что он дошел до этого момента и не позволил раку отнять у нас этот момент".

Свадьба Зака и Мэдди / Фото: Caters

Пара поженилась в Институте рака крови Колорадо, где Зак проходил лечение. И сразу после свадьбы Зак заявил, что готов пройти курс химиотерапии, который, по его словам, был самым строгим периодом лечения, который он прошел. После того, как химиотерапия показала признаки прогресса, ему сделали трансплантацию костного мозга, чтобы удалить оставшийся рак в костях.

И с каждым курсом лечения после свадьбы Зак становился все более уверенным в своем выздоровлении – и уже несколько месяцев он находится в состоянии ремиссии. Благодаря физиотерапии в дополнение к лечению Зак вернулся в нормальную деятельность, в частности ходил в отпуск и возвращался к работе.

Свадьба Зака и Мэдди / Фото: Caters

И теперь для Зака и Мэдди речь идет о возобновлении "идеальной жизни", которая у них была до того, как ему поставили диагноз. "В какой-то момент мы обязательно обновим наши клятвы, чтобы мы могли разрезать торт и устроить первый танец. Я самый здоровый человек за последние годы, поэтому кажется, что все возможно", — сказал Зак.

Напомним, мужчине, который недавно шокировал своей "свадьбой века", грозит пожизненное заключение. Джейкоб ЛаГрон предстал перед судом Техаса на прошлой неделе.

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