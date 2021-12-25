Онлайн-трансляция рождественского послания Папы Римского Франциска: апостольское благословение

Традиционно на Рождество Папа Римский произносит речь Urbi et Orbi — город Рима и мира.

В субботу, 25 декабря, когда в большинстве стран мира христиане отмечают Рождество Христово, Папа Римский Франциск оглашает рождественское послание, которое по традиции адресуется гражданам города Рима и всего мира.

Онлайн-трансляция начинается в субботу, 25 декабря, в 13.00 по киевскому времени.

Папа объявляет праздничное послание каждый год с балкона собора Святого Петра в Ватикане. По давней традиции, речь начинается словами Urbi et Orbi – фразой, известной со времен Римской империи.

Папа Римский традиционно просит Божьей милости и милости для всего мира и уделяет свое апостольское благословение верующим.

Напомним, в прошлом году в рождественском послании глава Католической церкви, среди прочего, пожелал Украине мира и соблюдать режим прекращения огня.

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