Онлайн-трансляция рождественской мессы из Ватикана: праздничное богослужение под предводительством Папы Римского Франциска

В пятницу, 24 декабря, в вечер Рождества Христова, в Ватиканской базилике святого Петра началось праздничное богослужение, которое возглавляет Папа Римский Франциск.

Онлайн-трансляция с синхронным переводом – на YouTube-канале студии “Живого ТВ” Украинской греко-католической церкви.

По древней традиции, которая своими корнями уходит в начало Церкви в Риме, католики латинского обряда отмечают таинство Христова рождения в полночь. В это время они вспоминают тишину, окутавшую мир, когда родился Спаситель, и неземной свет, засиявший перед пастухами, первыми принявшими радостную весть о рождении Мессии.