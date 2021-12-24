Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Онлайн-трансляция рождественской мессы из Ватикана: праздничное богослужение под предводительством Папы Римского Франциска

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Онлайн-трансляция рождественской мессы из Ватикана: праздничное богослужение под предводительством Папы Римского Франциска

Associated Press

Трансляция происходит из Ватиканской базилики святого Петра.

В пятницу, 24 декабря, в вечер Рождества Христова, в Ватиканской базилике святого Петра началось праздничное богослужение, которое возглавляет Папа Римский Франциск.

Онлайн-трансляция с синхронным переводом – на YouTube-канале студии “Живого ТВ” Украинской греко-католической церкви.

По древней традиции, которая своими корнями уходит в начало Церкви в Риме, католики латинского обряда отмечают таинство Христова рождения в полночь. В это время они вспоминают тишину, окутавшую мир, когда родился Спаситель, и неземной свет, засиявший перед пастухами, первыми принявшими радостную весть о рождении Мессии.

Это торжественное богослужение также называют "мессой пастырей".

Читайте также:

Следующая публикация