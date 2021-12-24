Онлайн-трансляция рождественской мессы из Ватикана: праздничное богослужение под предводительством Папы Римского Франциска

Трансляция происходит из Ватиканской базилики святого Петра.
В пятницу, 24 декабря, в вечер Рождества Христова, в Ватиканской базилике святого Петра началось праздничное богослужение, которое возглавляет Папа Римский Франциск.
Онлайн-трансляция с синхронным переводом – на YouTube-канале студии “Живого ТВ” Украинской греко-католической церкви.
По древней традиции, которая своими корнями уходит в начало Церкви в Риме, католики латинского обряда отмечают таинство Христова рождения в полночь. В это время они вспоминают тишину, окутавшую мир, когда родился Спаситель, и неземной свет, засиявший перед пастухами, первыми принявшими радостную весть о рождении Мессии.
Это торжественное богослужение также называют "мессой пастырей".
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