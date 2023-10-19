Высокопоставленный чиновник ООН призвал ООН провести расследование обстоятельств смертоносного взрыва в больнице Газы.

"ООН, несомненно, захочет провести собственное расследование... И это должно быть сделано очень скоро и очень быстро", — сказал Кристиани Аманпур из CNN заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Сотни людей погибли в результате взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли в центре города Газа, сообщает Министерство здравоохранения Палестины. Власти Газы обвинили Израиль, а страна заявила, что ее разведка указала, что причиной стал неудачный запуск ракеты Исламским джихадом. Группа это опровергла.

Согласно данным Совета национальной безопасности, США считают, что Израиль «не несет ответственности» за взрыв. CNN не может независимо подтвердить причину взрыва и количество жертв.

Отвечая на вопрос, означают ли доказательства Израиля в поддержку его отказа от ответственности, что дело было сделано, Гриффитс сказал: «Это сделано не для меня, потому что я не занимаюсь суждением о нарушении прав человека и зверства такого рода».

Расследование ООН может позволить извлечь важные уроки, добавил он, «чтобы остановить это в следующей больнице, в следующей школе, в следующем заведении, откуда бегут люди».

Гриффитс также заявил, что ООН готова предоставить гуманитарную помощь и призвал прекратить авиаудары в районах, куда нужен доступ.

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«Международное гуманитарное право запрещает авиаудары по местам гражданских объектов, гражданской инфраструктуре. …Это безопасность помощи, что так же важно, как и ее надежность. Мы можем это сделать, потому что у нас есть помощь, у нас есть люди, у нас есть грузовики, и у нас, безусловно, есть желание», – сказал он.

Напомним, депутат Кнессета Израиля Эеев Элькин заявил, что РФ способствовала боевикам ХАМАС из Сектора Газы.

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