ООН опровергла, что она запретила своим сотрудникам называть войну в Украине войной

ООН опровергла, что она запретила своим сотрудникам называть войну в Украине войной

ООН не давала указания с запретом называть войну войной.

Организация объединенных наций опровергла информацию о том, что запретила своим сотрудникам называть войной войну в Украине.

Об этом в электронном письме Guardian заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что это "просто не тот случай, когда сотрудникам было предоставлено указание не использовать такие слова, как "война" и "вторжение" для описания ситуации".

Он добавил, что генсек ООН использует широкий спектр слов, чтобы описать российскую агрессию против Украины. Он также добавил, что в ООН "просят своих сотрудников оформлять какие-либо сообщения по Украине, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции ООН и заявлениям генерального секретаря".

Дюжаррик добавил, что электронное письмо могло прислать какой-то руководитель одного из подразделений ООН, но до сих пор оно не было доведено до его сведения.

Напомним, ООН разослала 7 марта своим своим сотрудникам электронное письмо с указанием не использовать слова "война" или "вторжение" для описания наступления России на Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение ООН называть войну в Украине "конфликтом". Он подчеркнул, что организация вводит такую же цензуру, как и Кремль.