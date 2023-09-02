ООН предлагает выполнить некоторые требования России ради "зернового соглашения" — глава МИД Турции

В Турции считают, что в предложении Украины о перевозке зерна из Одесского порта через Румынию существуют проблемы с безопасностью для кораблей.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства государства-агрессора Сергеем Лавровым в Москве заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению "зернового соглашения", которое от 17 июля этого года отказалась выполнять Россия.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В этом пакете предложений фактически содержится согласие с некоторыми требованиями государства-агрессора. В частности, речь идет о подключении европейской дочерней компании российского "Россельхозбанка" к системе SWIFT и освобождении замороженных активов российских компаний, занимающихся производством удобрений в Европе.

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В турецком информагентстве подчеркнули, что предложение Украины о перевозке зерна из Одесского порта через Румынию имеет проблемы с безопасностью для кораблей и может привести к удорожанию стоимости зерна.

"Линия между Одессой и Румынией является одним из районов, где продолжается российско-украинская война, Дунай также время от времени является ареной столкновений и бомбардировок", — говорится в сообщении, в котором не названа страна-агрессора, которая обстреливает и создает эту опасность .

Кроме того, в агентстве намекают, что поскольку линия Одесса-Румыния, в отличие от Черноморской зерновой инициативы, предусматривает использование не только морского пути, но и шоссе и железной дороги, это приведет к увеличению транспортных расходов и, как следствие, удорожанию стоимости зерна.

Ранее Россия выдвинула семь требований для разблокирования "зернового соглашения". В частности, речь идет об отмене санкций против российских банков, подключении к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей и т.д.

После выхода государства-агрессорки из "зернового соглашения" Минобороны РФ заявило, что любое судно, следующее в украинские порты, будет считаться "потенциальным перевозчиком грузов военного назначения".

Напомним, 4 сентября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить возможность продления "зернового соглашения".

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