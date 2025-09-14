ООН рассматривает возможность миротворческой миссии в Украине: но есть условие

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок отметила, что Организация Объединенных Наций может отправить миротворческие силы в Украину для поддержки режима прекращения огня и послевоенного восстановления, если большинство стран-членов одобрит такую инициативу.

Об этом она рассказала в интервью Bild.

бербок заявила: «Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры».

Она подчеркнула, что миротворческие миссии сейчас нужны как никогда, и важны не только для европейского региона.

4 сентября в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» в смешанном формате — очно и онлайн. На мероприятии обсудили потенциальные гарантии безопасности для Украины, направленные на обеспечение стабильного и справедливого мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные страны разработали план размещения в Украине двух групп войск, которые будут обеспечивать поддержку украинской армии и сдерживать новую агрессию РФ.