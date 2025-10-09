ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

ООН приняла важное решение относительно миротворцев: что теперь изменится

Причиной такого решения является нехватка средств, а также неопределенность будущего финансирования со стороны США.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Миротворцы

Миротворцы

Организация Объединенных Наций сократит четверть миротворческого персонала в девяти операциях по всему миру в ближайшие месяцы из-за нехватки средств.

Об этом пишет Reuters.

«В целом нам придется репатриировать около 25% наших миротворческих войск и полицейских, а также их оборудование, большое количество гражданского персонала в миссиях, что также пострадает», — сказал изданию высокопоставленный чиновник ООН.

По его данным, это будет составлять от 13 тысяч до 14 тысяч военнослужащих и полицейских.

Вашингтон является крупнейшим донором миротворческих операций ООН, на который приходится более 26% финансирования, за ним следует Китай, платящий почти 24%. Эти платежи недобровольные.

По словам другого чиновника ООН, США уже имели задолженность в размере 1,5 млрд долларов до начала нового финансового года 1 июля.

Вашингтон также задолжал еще 1,3 миллиарда долларов, что увеличило его общую сумму непогашенных счетов до более чем 2,8 миллиарда долларов.

По словам одного из представителей организации, США сообщили ООН, что в скором времени совершат платеж в размере 680 миллионов долларов.

Напомним, в Европе обсуждали возможность отправки миротворцев в Украину. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, какие задачи могут выполнять миротворцы в Украине. Европейские миротворцы не будут «живым щитом» между Украиной и Россией.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie