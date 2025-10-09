ООН приняла важное решение относительно миротворцев: что теперь изменится

Миротворцы

Организация Объединенных Наций сократит четверть миротворческого персонала в девяти операциях по всему миру в ближайшие месяцы из-за нехватки средств.

Об этом пишет Reuters.

«В целом нам придется репатриировать около 25% наших миротворческих войск и полицейских, а также их оборудование, большое количество гражданского персонала в миссиях, что также пострадает», — сказал изданию высокопоставленный чиновник ООН.

По его данным, это будет составлять от 13 тысяч до 14 тысяч военнослужащих и полицейских.

Вашингтон является крупнейшим донором миротворческих операций ООН, на который приходится более 26% финансирования, за ним следует Китай, платящий почти 24%. Эти платежи недобровольные.

По словам другого чиновника ООН, США уже имели задолженность в размере 1,5 млрд долларов до начала нового финансового года 1 июля.

Вашингтон также задолжал еще 1,3 миллиарда долларов, что увеличило его общую сумму непогашенных счетов до более чем 2,8 миллиарда долларов.

По словам одного из представителей организации, США сообщили ООН, что в скором времени совершат платеж в размере 680 миллионов долларов.

