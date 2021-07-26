ООН сообщила о рекордном количестве жертв среди мирных жителей в Афганистане: почти половина — женщины и дети

ООН сообщила о рекордном количестве жертв среди мирных жителей в Афганистане: почти половина — женщины и дети

UNAMA предполагает, что число жертв может возрасти до высшего годового уровня с момента отчетности миссии в 2009 году.

В мае и июне 2021 года были убиты или ранены почти 2400 мирных жителей Афганистана, что является наибольшим показателем за эти два месяца с момента начала учета в 2009 году, говорится в сообщении Организации Объединенных Наций. Среди жертв в первой половине года было больше женщин и детей, чем за какой-либо полугодовой период ранее.

Об этом говорится в отчете, опубликованном 26 июля, пишет "Радио Свобода".

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Так, Миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (UNAMA) заявила, что зафиксировала 5183 жертвы среди гражданского населения в период с января по июнь, из них 1659 погибших — это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчете отмечается, что женщины и дети составили 46% всех жертв среди гражданского населения за первое полугодие.

Всего было убито 468 детей и 1214 ранены, также погибли 219 женщин, 508 ранены.

"Особенно шокирует и вызывает глубокое беспокойство то, что женщины, мальчики и девочки составили почти половину всех жертв среди гражданского населения в первой половине 2021 года", — говорится в заявлении UNAMA.

В отчете обвиняют антиправительственные силы в 64% всех жертв среди гражданского населения, причем за 39% убитых несут ответственность талибы, за почти 9% — группировка "Исламское государство", а ответственность за 16% не определена.

Но отчет также указывает на то, что правительственные войска и связанные с ними люди ответственны за около 25% всех гражданских жертв.

UNAMA предполагает, что число жертв может возрасти до высшего годового уровня с момента отчетности миссии в 2009 году.

"Беспрецедентное количество мирных жителей Афганистана погибнет и будет искалечено в этом году, если не будет прекращен рост насилия", — сказала специальная представительница Генерального секретаря ООН в Афганистане Дебора Лайонс.

Она призвала лидеров "Талибана" и Афганистана "принять во внимание" траекторию конфликта и его влияние на мирное население.

Напомним:

Власти Афганистана и исламистской группировки "Талибан" завершили двухдневные переговоры, договорились ускорить мирные усилия и беречь гражданскую инфраструктуру.

"Талибан" заявил, что контролирует 90% афганской границы. По словам представителя движения Забиуллу Муджахеда движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление 8000 специальных иммиграционных виз для граждан Афганистана.

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