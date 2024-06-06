День русского языка установлен ЮНЕСКО в 2010 году.

В годовщину подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня в Организации объединенных наций (ООН) отмечают "день русского языка".

Соответствующее сообщение появилось на странице Организации в соцсети Х (Twitter).

"Русский язык является одним из шести официальных языков ООН. Ежегодно 6 июня ООН отмечает День русского языка", – говорится в сообщении.

"Целью проведенных дней языков ООН является повышение осведомленности об истории, культуре и развитии каждого из шести официальных языков ООН среди сотрудников Организации", – добавили на сайте ООН.

Когда в комментариях стали отмечать, что на странице нет упоминания о подрыве Каховской ГЭС, в Организации сделали репост поста со страницы ООН в Украине об этой катастрофе.

Год назад, #Какховка Дам деструкция не подвергалась разрушению flooding, submerging 620 km² российской территории — в одном из mostов значительных incidents of damage to civilian infrastructure since start of Russia's invasion.



The @UN быстро поддерживает этот результат. pic.twitter.com/mA7HukixbW — UN Ukraine (@UN_Ukraine) 6 June 2024

День русского языка установлен ЮНЕСКО в 2010 году и посвящен русскому языку как одному из шести официальных языков организации. Такая дата была выбрана, поскольку 6 июня родился российский поэт Александр Пушкин.

Экс=командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на такую позицию ООН. Он назвал всю активность ООН "сплошным позором".

"Нежелание расследовать теракт в Оленовке, игнорирование фактов похищения украинских детей россиянами, а вместо адекватной реакции на подрыв Каховского водохранилища — через год после трагедии они поздравляют с "днем русского языка". Все эти "большие" структуры совершенно не могут реагировать на вызовы нового времени", – считает военный.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

По подсчетам Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб почти на $14 миллиардов. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов Херсонщины.

По официальным данным, в результате катастрофы погибли 32 человека, однако неизвестно, сколько людей погибло на оккупированном левобережье Херсонщины.

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