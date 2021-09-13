ООН выделит $20 млн на помощь Афганистану, еще 606 млн планируют собрать за четыре месяца

ООН выделит $20 млн на помощь Афганистану, еще 606 млн планируют собрать за четыре месяца

Генсек ООН призвал международное сообщество поддержать Афганистан.

ООН направит 20 млн долларов в Афганистан для поддержки гуманитарных операций.

Об этом рассказал генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, информирует Times of India.

"После десятилетий войны, страданий и неуверенности народ Афганистана сталкивается, пожалуй, с наибольшей опасности. Сейчас настало время, чтобы международное сообщество поддержало их", — сказал Гутерриш на гуманитарной конференции по Афганистану, созванной в Женеве.

По его словам, эту сумму направят через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН.

Также генсек планирует в ближайшие четыре месяца собрать 606 млн долларов для Афганистана. Эти деньги планируют потратить на еду, лекарства, медицинские услуги, воду для афганцев.

Гутерриш сообщил, что участники конференции по Афганистану обещали оказать помощь более чем на 1 млрд долларов.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, "Талибан" дал Организации письменные гарантии безопасности.

Ранее глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс сообщила, что в стране существует угроза голода.

Напомним

Новости мира: "Талибан" объявил новые правила обучения в Афганистане

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку