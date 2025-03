Опальная учительница заставляла учеников смотреть ее порно и поощряла взаимное самоудовлетворение

В Италии учительница обвиняется в том, что она заставляла учеников смотреть порно, среди которого было и ее собственное.

Об этом сообщает Need To Know.

Веронику Спозито обвиняют в сексуальном насилии, жестоком обращении и склонении к сексуальным действиям. Предполагаемые жертвы – семеро мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет.

37-летняя Спозито якобы приводила их группами по двое или трое в уединенный класс, который она называла "маленькой комнатой". Там она должна была учить их предметам, которые им давались с трудом.

Но на самом деле, как утверждают прокуроры, она говорила с ними о сексе и заставляла их смотреть порнографические видео, в том числе при участии самой себя.

Одного мальчика она якобы принудила к половому акту.

Семь учеников давали показания судье 18 и 19 марта.

Злоупотребление происходило с октября 2023 года по ноябрь 2024 года в Кастелламмаре-ди-Стабия, близ Неаполя.

В предыдущих сообщениях подробно описано, как Спозито якобы спрашивала ребят: "Какую музыку вы слушаете, когда трах**тесь?".

Одному из них она будто бы объяснила, как целовать языком его девушку, и сказала ему, где и как он должен ее касаться.

Следователи утверждают, что она также поощряла учащихся к взаимному самоудовлетворению. А двум из них она якобы сказала, что они могут делать "грязные вещи" вместе, потому что они "лишь двоюродные братья".

Она также якобы назвала одного из мальчиков "пида**сом" после того, как он не проявил интереса к ее откровенным лекциям.

Следователи утверждают, что она подобрала группу мальчиков, прежде чем пользоваться своим авторитетом и их покорностью.

Около 30 родителей напали на Спозито 13 ноября в прошлом году после того, как начали распространяться слухи о вероятном насилии. Она была взята под стражу 13 января.

Учительница последовательно отрицает выдвинутые против нее обвинения.

После допросов мальчиков на этой неделе следователи считают, что доказательства достаточно весомы для того, чтобы отдать ее под суд.

