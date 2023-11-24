Опальный священник женился на своей юной ученице: реакция Ватикана (фото)

Опальный священник из Алабамы, США, летом сбежавший в Италию с 18-летней девушкой, теперь женился на ней.

Об этом пишет nypost.com.

Из-за этого Ватикан хочет официально изгнать его из священства.

Алекс Кроу, 30-летний католический священник, женился на молодой женщине, выпускнице средней школы в 2023 году, согласно свидетельству о браке, представленному в понедельник в округе Мобил.

В документе говорится, что ей в июне исполнилось 18 лет.

По сообщениям, подросток посещала католическую школу Макгилл-Тулен, где Кроу иногда проводил занятия по теологии. Роман пары стал очевидным, когда власть узнала о любовном письме, которое она получила от Кроу в День святого Валентина, когда она еще была студенткой.

Алекс Кроу / Фото: pillar catholic

Летом Кроу и женщина отправились в Европу, а в начале этого месяца вернулись в США. Кроу, уже уволенный с должности, по-видимому, сказал свою последнюю проповедь, сообщил на этой неделе архиепископ Томас Роди.

"Недавние новости о гражданском браке Кроу лишь подтверждают суждение архиепископа. Архиепископ Роди ожидает, что Ватикан в конце концов лаизирует Алекса Кроу", — говорится в заявлении Мобилской архиепископии.

Роди в своем предварительном заявлении подверг критике духовного лидера и сказал, что его действия "совершенно не нравятся священнику".

"Архиепископ сообщил ему, что он больше не может совершать служение священника, говорить людям, что он священник, и одеваться как священник", — сказал он.

Впрочем, ранее в этом месяце прокурор округа объявила, что расследование уголовного правонарушения закрыто. Кейт Блэквуд сообщила, что молодая женщина встретилась с прокурорами и отказалась отвечать на какие-либо вопросы.

Напомним, невеста хочет отменить свадьбу из-за одного запрета любимого. Она пожаловалась, что он требует.

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