Опасная беседа: компания мужчин развела костер на заправке

Неизвестные мужчины развели огонь вблизи бензоколонки.

Видео того, как несколько мужчин сидят у костра посреди автозаправки, опубликовали в соцсети "Х", передает ТСН.ua.

Компания, сидевшая вокруг огня, о чем-то разговаривала. Никакой озабоченности по поводу опасности от людей не наблюдается.

За несколько дней видео набрало более 240 тысяч просмотров и более ста комментариев.

"Между глупостью и самоуверенностью тонкая грань", "Не могут эти ребята быть такими тупыми, чтобы разжечь костер возле топливораздаточной станции. Надеюсь, соответствующие органы власти примут соответствующие меры, а лицензию заправки приостановят", "Они вообще не боятся смерти", "Это очень опасно" – такие комментарии оставляли под видео.

В частности, большинство пользователей соцсети призвали принять меры относительно нарушителей и лишить заправку лицензии.

На данный момент место и обстоятельства этого инцидента неизвестны.

Мужчины разожгли костер посреди заправки

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