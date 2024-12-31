Опасная беседа: компания мужчин развела костер на заправке

Такой опасный шаг вызвал шквал критики среди пользователей соцсети.
Неизвестные мужчины развели огонь вблизи бензоколонки.
Видео того, как несколько мужчин сидят у костра посреди автозаправки, опубликовали в соцсети "Х", передает ТСН.ua.
Компания, сидевшая вокруг огня, о чем-то разговаривала. Никакой озабоченности по поводу опасности от людей не наблюдается.
За несколько дней видео набрало более 240 тысяч просмотров и более ста комментариев.
"Между глупостью и самоуверенностью тонкая грань", "Не могут эти ребята быть такими тупыми, чтобы разжечь костер возле топливораздаточной станции. Надеюсь, соответствующие органы власти примут соответствующие меры, а лицензию заправки приостановят", "Они вообще не боятся смерти", "Это очень опасно" – такие комментарии оставляли под видео.
В частности, большинство пользователей соцсети призвали принять меры относительно нарушителей и лишить заправку лицензии.
На данный момент место и обстоятельства этого инцидента неизвестны.
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