Опасная игра на грани: Кремль пытается нащупать главную уязвимость НАТО

Россия испытывает НАТО на прочность / © ТСН

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В последние недели в дискуссиях о безопасности НАТО все чаще звучит вопрос, может ли Россия попытаться проверить готовность Альянса к общему ответу. Речь идет не только о возможной открытой агрессии, но и о кибератаках, диверсиях, нарушениях воздушного пространства, препятствиях GPS и других действиях, которые сложно однозначно назвать началом войны.

Об этом пишет The Conversation.

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Россия оказывает давление на НАТО без прямой войны

В последнее время внимание военных и политиков все больше сосредоточено на так называемых гибридных угрозах. Их особенность состоит в том, что они позволяют создавать проблемы для противника, не переходя очевидной границы открытого вооруженного конфликта.

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К таким действиям относятся кибератаки, диверсии, дезинформационные кампании, нарушение воздушного пространства, вмешательство в работу навигационных систем и появление беспилотников в запрещенных зонах.

15 сентября истребители, по данным источника, сбили беспилотник, предположительно нарушивший воздушное пространство Литвы. Дания также обвинила российский военный корабль в применении сигнальных ракет вблизи вертолета в Балтийском море.

Подобные инциденты создают для НАТО сложную ситуацию. Они могут быть достаточно серьезными, чтобы требовать реакции, но в то же время недостаточно однозначными для немедленного военного ответа.

Москва может искать слабые места Североатлантического союза

Автор анализа предполагает, что целью России может быть не прямое столкновение с НАТО. Москва может проверять, насколько быстро союзники договариваются между собой и одинаково ли они оценивают опасность конкретных инцидентов.

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Это особенно важно из-за разного восприятия российской угрозы внутри самого Альянса. Для Польши и стран Балтии Россия является центральной проблемой безопасности, тогда как южные члены НАТО больше внимания уделяют нестабильности в Северной Африке и Средиземноморье.

Поэтому сдерживание России сегодня зависит не только от количества танков, самолетов или ракет. Не менее важно, смогут ли 32 страны быстро договориться о совместной реакции в ситуации, где нет очевидного сценария.

Что будет, если Россия атакует страну НАТО

В центре этой проблемы находится статья 5 Североатлантического договора. Она предполагает, что вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех, а каждая страна-член должна оказать помощь подвергшемуся атаке государству. В то же время это не означает автоматического решения всех союзников одновременно вступить в войну: конкретные действия каждое государство определяет само. (НАТО)

Именно поэтому важна не только юридическая норма, но и вера потенциального противника в то, что союзники действительно выполнят свои обязательства. Если Россия сочтет, что члены НАТО не смогут договориться об ответе на серьезную провокацию, это может ослабить эффект сдерживания.

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Особенно сложен вопрос масштабных кибератак или диверсий против критической инфраструктуры. Например, если в результате атаки будут парализованы электросети, банки или системы связи, не всегда очевидно, достаточно ли этого для применения механизмов коллективной обороны.

Европа должна готовиться к большей ответственности

Еще один фактор неопределенности — роль Соединенных Штатов в европейской безопасности. В течение десятилетий американские военные возможности были важной частью способности НАТО реагировать на масштабную угрозу.

Вместе с тем, европейские союзники все активнее обсуждают необходимость самостоятельно брать на себя большую часть ответственности за оборону континента. Это не означает выхода США из НАТО, однако Альянс должен учитывать ситуацию, в которой американские ресурсы могут потребоваться одновременно в разных частях мира.

В НАТО развивают концепцию многодоменных операций, которая предусматривает согласование действий в различных сферах — от сухопутных, морских и воздушных сил до космоса и киберпространства.

Главный вызов для НАТО — сохранить единство

Внутренние политические различия также влияют на способность Североатлантического союза реагировать на угрозы. Страны НАТО имеют разные стратегические приоритеты, а политические изменения внутри отдельных государств могут влиять на их отношение к международным обязательствам.

В то же время, это не означает неизбежного раскола. Некоторые политические силы, выступающие с националистических или популистских позиций, напротив, поддерживают увеличение оборонных расходов и более жесткую политику в отношении России.

Поэтому главный вопрос для НАТО не состоит в том, готов ли Альянс к прямой войне — его военные возможности остаются важной частью сдерживания. Значительно более сложная задача — сохранить политическое единство в ситуации, когда Россия может постоянно испытывать союзников небольшими, неоднозначными шагами.

Автор анализа The Conversation делает вывод: нынешняя ситуация свидетельствует скорее о беспокойстве и необходимости адаптации, чем о панике в НАТО. Для Альянса важно не позволить России использовать разногласия между союзниками как слабое место.

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