Больница.

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В Южной Корее впервые за 10 лет зафиксировали случай холеры. Медики призывают население соблюдать меры безопасности, употреблять только безопасную воду и тщательно мыть продукты питания.

Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний, пишет AP.

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Отмечается, что инфекцию обнаружили у человека, который в начале ноября обратился в отделение неотложной помощи больницы в портовом городе Чханвон на юго-востоке страны. Пациент имел симптомы рвоты и диареи. Лабораторные анализы подтвердили холеру.

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По данным медиков, больной уже поправился и 17 ноября, его выписали из больницы. В течение последних двух месяцев он не выезжал за границу.

Специалисты пытаются установить источник заражения и выяснить, с кем контактировал инфицированный.

Медики отмечают, что первый случай холеры в Южной Корее за последние десять лет. В 2016 было выявлено три случая заболевания, которые, вероятно, были связаны с потреблением зараженных морепродуктов. Более значительная вспышка холеры в стране произошла в 2001 году — тогда заболели по меньшей мере 162 человека.

Чем опасна холера

Медики предупреждают, что холера распространяется преимущественно из-за загрязненной воды и пищи. Кроме того, инфицироваться можно при контакте с стулом или рвотными массами больного человека.

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Наиболее распространенным симптомом заболевания является диарея. В тяжелых случаях холера может повлечь за собой сильное обезвоживание организма и шоковое состояние. Если вовремя не приступить к лечению, болезнь может привести к смерти.

Как сообщалось, в США смертельный вирус уносит все больше жизней. Общее количество смертей от кори в этом году возросло до десяти. По данным американских служб здравоохранения, количество случаев заражения по всей стране превысило 5400. К примеру, в 2000–2024 годах среднее годовое количество случаев кори в Штатах составило 180.

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