Опасная "оспа обезьян" попала в Нидерланды: как вирус оказывается в организме

Опасная "оспа обезьян" попала в Нидерланды: как вирус оказывается в организме

Сейчас ведутся различные исследования.

В Нидерландах заявили о первом случае заболевания так называемой "оспой обезьян".

Об этом сообщает NOS со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Нидерландов.

Такой случай произошел впервые. Не исключено, что в Нидерландах могут быть инфицированы многие люди.

Сейчас ведутся исследования ситуации.

Обратите внимание, что опасный вирус может попасть в организм через слизистые рта, носа или глаз и открытые раны.

Эксперты опасаются, что известные случаи являются вершиной айсберга, поскольку большинство пациентов не связаны друг с другом, то есть распространение заболевания может быть больше. Эту вспышку называют "необычной", поскольку считалось, что передача оспы обезьян от человека к человеку чрезвычайно редка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в ближайшие недели ожидает увеличение количества случаев заболевания в других странах.

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Обезьяна оспа имеет инкубационный период до 21 дня, то есть до появления первых симптомов может пройти три недели после заражения.

Начальные симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, мороз и истощение. Может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.

Эксперты считают, что молодые люди больше рискуют заразиться или заболеть этой болезнью, поскольку они реже были вакцинированы против оспы, которую ликвидировали в 1980-х годах.

Ранее эту болезнь обнаружили в Швеции, Италии, Великобритании, США, Испании и Португалии, Канаде.

Напомним, летом 2021 года недавно вернувшийся из Нигерии житель Далласа в штате Техас в США подтвердил положительный результат по инфицированию редкой для людей обезьяньей оспой.

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