Опасная пасхальная традиция: мэр напал на инспектора, чтобы не мешал "выгонять злых духов"

Молдавская традиция жечь костер в Пасху угрожает большими штрафами

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Мэра одного из сел Молдовы обвиняют в нападении на инспектора по охране окружающей среды. Стычка в Пасхальную ночь произошла из-за того, что инспектор зафиксировал факт правонарушения — сжигание шин у здания мэрии.

Об этом сообщил руководитель Инспектората по защите окружающей среды Молдовы Ион Булмага в социальной сети Facebook.

По словам чиновника, в одном из населенных пунктов Оргиевского района Молдовы два инспектора в субботу, 19 апреля, заметили кучу шин возле сельской мэрии и обратились к мэру с просьбой их убрать.

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«Позже мои коллеги вернулись и увидели людей, среди которых были несовершеннолетние, сжигавшие эти шины. После разговора с одним из моих коллег мэр напал на него и пытался вырвать из рук устройство, на которое он снимал доказательства», — объяснил Булмага.

Он добавил, что этот глава сельской администрации совершает подобное правонарушение не в первый раз.

"Во вторник, 22 апреля, утром я получу отчет инспектора, и мы подадим заявление о возбуждении уголовного дела", — заверил глава Инспектората.

В то же время Булмага призвал депутатов парламента Молдовы на законодательном уровне существенно увеличить штрафы, чтобы эффективно бороться с подобными нарушениями.

Причиной подобных правонарушений является давняя традиция, которая все еще сохраняется в некоторых населенных пунктах Молдовы. Считается, что большой костер, разожженный в Пасхальную ночь якобы изгоняет злых духов. В прошлом костры складывали из стволов и веток, а сейчас в основном поджигают покрышки. Призывы к сохранению чистоты окружающей среды остаются неуслышанными в большинстве таких случаев.