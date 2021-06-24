Опасная соседка: в Польше штамм "Delta" обнаружили уже в сотни людей

Опасная соседка: в Польше штамм "Delta" обнаружили уже в сотни людей

Между тем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил об очередной волне пандемии COVID-19.

В Польше подтвердили 96 случаев заражения новым и гораздо более опасным штаммом коронавируса "Delta".

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, информирует "Польское радио".

"Тот факт, что сегодня мы говорим о дельте-мутации, которая ранее была индийской, но мы также гамма-бразильскую или бета-южноафриканскую мутацию, они также появляются и циркулируют в нашей стране. Всегда может быть другая мутация. Не дай Боже, также может появиться польская мутация, обозначена другой буквой греческого алфавита", — отметил заместитель главного санитарного инспектора Кшиштоф Сачка.

Между тем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил об очередной волне пандемии COVID-19. В ведомстве отмечают, что особенно опасный вариант коронавируса "Delta" составит 70% новых заражений в ЕС в начале августа и 90% к концу того же месяца.

Ранее сообщалось, что Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для украинцев.

Напомним, что в Индии умер человек, который болел новым штаммом коронавируса, известным как "Delta Plus".

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