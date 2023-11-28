Опасная стратегия: как Путин хочет выиграть от войны Израиля и ХАМАС

Москва не пытается помочь вернуть мир в Сектор Газы, а только привязать эту новую войну к более широкой борьбе против США и Европы. Настоящий уровень фактической военной поддержки ХАМАС со стороны России трудно определить, но есть несколько признаков, указывающих на это.

Об этом пишет издание Politico.

Журналисты издания отмечают, что с начала боевых действий между Израилем и ХАМАСом, 7 октября связанные с Кремлем учетные записи Facebook увеличили свое количество почти на 400%.

"Ложь, которую распространяют московские цифровые пропагандисты, теперь включает утверждение о том, что ХАМАС использует оружие НАТО для нападения на Израиль и что британские инструкторы тренировали террористов", — пишет издание.

Это позволяет России разжигать раскол на Западе через целенаправленную деятельность в социальных сетях, направленную на отделение поддерживающих Израиль от тех, кто поддерживает Палестину.

"Насилие в реальном мире, особенно против евреев, резко возросло за последние семь недель, и антивоенные протесты распространились от Лондона до Вашингтона. Давление России в социальных сетях на Ближнем Востоке также отвлекает внимание общественности от войны в Украине, зашедшей в тупик после ряда военных ошибок, мятежа наемников "Вагнера" и длительного контрнаступления из Киева", — продолжили журналисты.

В конце октября российское правительство принимало лидеров ХАМАС в Москве — очевидно, когда оно пыталось сыграть посредническую роль в освобождении израильских заложников.

"У России и ХАМАС есть совместный союзник в Иране, и сам Путин предупредил, что военные действия Израиля в Газе могут выйти за пределы региона", — подытожило издание.

Напомним:

13 октября Россия представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня и осуждающий все акты терроризма, но не упоминающий ХАМАС. Посол России в ООН выступил с речью, в которой обвинил США в "надвигающейся войне" на Ближнем Востоке и осудил израильские нападения на палестинское гражданское население.

А лидер либерального крыла израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман обвинил Россию в поддержке террористов ХАМАС.

"Мы закончим эту войну, выиграв ее, потому что мы сильнее, и после этого Россия за все заплатит, поверьте мне, Россия заплатит за все — Россия поддерживает врагов Израиля", — сказал он.

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал временное перемирие с ХАМАС короткой передышкой, после которой интенсивные бои возобновятся. Они продлятся, по меньшей мере, еще два месяца. Министр считает, что продолжать бои необходимо, чтобы освободить заложников – ХАМАС без давления всех не отпустит.

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