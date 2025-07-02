Опасная волна жары накрывает Европу: уже есть погибшие

Жара накрыла Европу / © Associated Press

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В Испании из-за экстремальной жары и масштабных лесных пожаров погибли три человека.

Об этом сообщает The Guardian.

В каталонской провинции Лерида в результате пожара, охватившего более 6500 гектаров, погибли двое сельскохозяйственных работников, которые попали в ловушку огня, пытаясь добраться до своих автомобилей. Из-за опасности власти заставили около 18 тысяч жителей оставаться дома для безопасности.

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Президент региона Сальвадор Илла выразил глубокие соболезнования семьям погибших и призвал жителей придерживаться всех рекомендаций и указаний служб чрезвычайных ситуаций. Он подчеркнул, что нынешние пожары гораздо быстрее и опаснее, чем раньше, и люди не должны недооценивать угрозу.

Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон сообщила, что пожар имел «чрезвычайно сильное и непредсказуемое» поведение из-за влияния близких штормов.

По ее словам, жертвами стали именно сельскохозяйственные работники, которые оказались заблокированными огнем, пытаясь добраться до своих транспортных средств. Начало дождя помогло пожарным взять ситуацию под контроль, однако риск новых возгораний остается высоким из-за ожидаемых штормовых условий.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей за их работу. Он призвал граждан быть особенно осторожными в период повышенного риска пожаров.

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Кроме этого, в провинции Таррагона в тот же день умер маленький мальчик, вероятно из-за теплового удара, после того, как его оставили в припаркованном автомобиле. Власти призывают жителей быть бдительными и немедленно сообщать о любых очагах дыма или огня, чтобы минимизировать последствия стихии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие дни в Европе ожидается аномальная жара, которая может привести к тысячам смертейиз-за пожаров и аномальной жары.