Опасность атаки со стороны Беларуси: какую военную активность заметили на территории РБ в сутки

На территории Беларуси продолжает сохраняться опасность для Украины.

ВСБ в дальнейшем фиксируют военную активность. За сутки, 17 августа, там заметили полеты истребителей, вертолетов, движение колонн военной техники, в частности, МАЗов, УАЗов, Уралов и т.д.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 17 августа сообщил "Беларуски Гаюн".

Зафиксировано, что с аэродрома "Барановичи" взлетели истребители в 06:40, 17:30, 19:44, 20:08, 21:15, 21:18, 21:22, 21:58, 22:18, 22:33, 23:14, 23:15, 23:40.

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Сели истребители в 19:50, 20:15, 21:30, 21:59, 22:05, 23:41, 23:49.

Утром на трассе М5, Минск – Дукора (Пуховичский район, Минская область) двигались два тентовых МАЗа и УАЗ 39621 ВС РБ. По этой же трассе, но вечером в обратном направлении двигался УАЗ 39621 ВС РБ. В 18:00 из Дукоры в Минск двигались два тентовых МАЗа и УАЗ 39621 ВС РБ.

В 08:00 на трассе Р17, Брест – Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) зафиксировали движение пяти тентовых грузовиков и водовоз ВС РБ. В 18:20 по трассе Р17, Брест — пересечение трасс Р17 и М12, двигалась колонна из 10 единиц ВС РБ: МАЗы, Уралы, БТР.

В 13:50 Барановичи – аэродром "Барановичи" двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

Утром в Минске был замечен пролет Ми-8 ВВС РБ. Также в белорусской столице в направлении микрорайона Уручья — трасса М2 двигалась колонна из 30 единиц ВС РБ: Кунги, Уралы, МАЗы, РЛС, две бронемашины.

В 09:00 по трассе М2, с. Городище (Минский район, Минская область) – сечение трасс М2 и Р53, двигалось два бензовоза ВС РБ.

В 10:40 на трассе М1, Серафимово (Минский район, Минская область) – пересечение трасс М1 и Р23, видели колонну из 30 единиц ВС РБ.

Позже на трассе М2, Минск – пересечение трасс М2 и Р53, заметили также колонну из 18 единиц ВС РБ: Кунги, Уралы, МАЗы, РЛС, две бронемашины "Волат".

Другая военная активность в Беларуси за сутки:

двенадцать часов. Аэродром "Мачулищи" – северо-восток. Летел Ан-26 ВВС РБ.

12.35. Замечено над Оршей (Витебская область).

18:15. Аэродром "Мачулищи" вернулся Ан-26 ВВС РБ.

14:45-22:40. Тренировка над 210-м авиационным полигоном ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Также истребители подмечали Кобрин, Береза, Волковыск.

15:00. Гомель, ул. Объездная – Речицкий проспект. Двигался КамАЗ ВС РБ.

15:00. Береза ​​- юго-запад. Летел вертолет.

15:20. Кобрин – юго-запад. Летел вертолет Ми-8 ВВС РБ.

17:30. Трасса Р88, Давид-Городок (Столинский район) – Столин. Двигался УАЗ 39621 ВС РБ.

18:45. Бобруйск, ул. Генерала Батова – Пр-т. Строителей. Двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

19:00. Пинск, подмеченный БТР ВС РБ.

19:45 Пинск, ул. Брестская – центр города. Двигались два грузовика ВС РБ.

23:40. Лида, взлетел Су-35 ВКС РФ. Кроме того, утром также была тренировка.

Напомним, Генштаб ВСУ предупредил об угрозе ракетных ударов с территории Беларуси.

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