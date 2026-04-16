Опасность из космоса: орбита Земли стремительно превращается в свалку

Спутник / © Associated Press

Окружающее пространство все больше напоминает перегруженную трассу, где риск столкновений растет с каждым годом. Ученые предупреждают: избыток спутников и космического мусора может стать серьезной угрозой не только технологиям, но и будущим космическим миссиям.

Об этом говорится в материале Time.

Как все началось

Один из самых известных инцидентов произошел еще в 2009 году, когда американский спутник Iridium-33 столкнулся с уже не работавшим российским «Космос-2251». В результате удара образовалось более 1800 обломков, разлетевшихся по орбите с огромной скоростью.

Даже маленькие частицы представляют опасность: они двигаются со скоростью более 28 тысяч км/ч и могут уничтожить любой аппарат при столкновении.

Синдром Кесслера – эффект домино

Такие аварии могут запускать цепную реакцию, известную как синдром Кесслера. Речь идет о ситуации, когда обломки от одного столкновения провоцируют новые, создавая еще большее количество мусора. В худшем случае, это может сделать определенные орбиты непригодными для использования.

Сколько мусора уже в космосе

По оценкам NASA, вокруг Земли вращается:

свыше 25 тысяч объектов размером более 10 см;

около 500 тысяч обломков от 1 до 10 см;

до 100 миллионов частиц размером от 1 мм.

Число спутников также стремительно растет. К примеру, сеть Starlink уже насчитывает тысячи аппаратов и может значительно расшириться в ближайшие годы.

Почему это проблема уже сейчас

Особенно уязвима низкая околоземная орбита, где работают ключевые объекты — в частности, Международная космическая станция и телескоп «Габбл». Астронавтам приходится регулярно менять траекторию станции во избежание столкновений с обломками.

Можно ли это остановить

Специалисты предлагают несколько решений:

автоматические системы избегания столкновений;

контроль и координацию запусков;

утилизацию старых спутников;

международное регулирование космического движения

Впрочем, даже с этими мерами проблема частично решается.

Долгосрочная угроза

Эксперты отмечают: космический мусор - это не мгновенная катастрофа, но медленный кризис. Если его игнорировать, в будущем человечество может потерять доступ к важным орбитам.

Космос остается огромным, но с каждым годом он становится все более тесным.

Ранее глава Космического командования США заявил, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на орбите для поражения спутников, что может повлечь за собой масштабный глобальный хаос.