Опасность от соседей: Россия начинает в Беларуси военные учения

Пока известно об участии только двух стран.

В Беларуси 8 сентября начинаются совместные учения "Запад-22" стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан).

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Пока участвует два участника — Беларусь и Россия. Посмотрим, кто еще из стран рискнет присоединиться к этим учениям. Посмотрим, будут ли провокации. Наши силы обороны на этих направлениях готовы к встрече войск Беларуси и к провокациям РФ", — отметил он. .

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил, чего добивается Путин энергетическим шантажом и почему опасно ему уступить.

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