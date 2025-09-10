ТСН в социальных сетях

Опасность российских дронов: в Польше закрыли аэропорты и подняли военную авиацию

Через Украину в Польшу залетел ряд БПЛА.

Игорь Бережанский
Польша подняла авиацию в небо

Польша подняла авиацию в небо / © Getty Images

В Польше в ночь на 10 сентября закрыли воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы из-за «незапланированной военной активности».

Об этом идет речь в сообщении сайта для информирования авиационных служб.

Во всех трех случаях указывается, что аэропорты закрыты из-за «незапланированной военной активности».

В небо Польши подняты истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

В оперативном командовании вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все необходимые процедуры.

Мониторинговые каналы сообщают, что из-за Волынской и Львовской областей на территорию Польши залетело несколько беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября аэропорт Жешув в Польше был закрыт из-за «незапланированной военной активности».

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.

