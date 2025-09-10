- Дата публикации
-
Мир
Опасность российских дронов: в Польше закрыли аэропорты и подняли военную авиацию
Через Украину в Польшу залетел ряд БПЛА.
В Польше в ночь на 10 сентября закрыли воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы из-за «незапланированной военной активности».
Об этом идет речь в сообщении сайта для информирования авиационных служб.
Во всех трех случаях указывается, что аэропорты закрыты из-за «незапланированной военной активности».
В небо Польши подняты истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).
В оперативном командовании вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все необходимые процедуры.
Мониторинговые каналы сообщают, что из-за Волынской и Львовской областей на территорию Польши залетело несколько беспилотников.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября аэропорт Жешув в Польше был закрыт из-за «незапланированной военной активности».
Мы ранее информировали, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.