Опасность российских дронов: в Польше закрыли аэропорты и подняли военную авиацию

Польша подняла авиацию в небо / © Getty Images

Реклама

В Польше в ночь на 10 сентября закрыли воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы из-за «незапланированной военной активности».

Об этом идет речь в сообщении сайта для информирования авиационных служб.

Во всех трех случаях указывается, что аэропорты закрыты из-за «незапланированной военной активности».

Реклама

В небо Польши подняты истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

В оперативном командовании вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все необходимые процедуры.

Мониторинговые каналы сообщают, что из-за Волынской и Львовской областей на территорию Польши залетело несколько беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября аэропорт Жешув в Польше был закрыт из-за «незапланированной военной активности».

Реклама

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.