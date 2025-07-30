Опасность цунами на нескольких континентах: кто оказался в зоне риска после землетрясения

Последствия цунами в 2004 году / © Getty Images

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Цунами покрывает побережье США, а также угрожает Японии, Китаю, Филиппинам и еще ряду стран после одного из сильнейших землетрясений, произошедших возле Камчатки. Власти призывают миллионы людей к эвакуации.

Как сообщает Newsweek, толчки магнитудой 8,8 произошли в акватории Тихого океана - в 126 км от Петропавловска-Камчатского, на глубине 18 км. По данным Геологической службы США, это одно из самых мощных землетрясений, зафиксированных в регионе.

Центр предупреждения о цунами NOAA (TWC) уже зафиксировал первые волны на Аляске и Гавайях. На картах показано, что Гавайи и часть Северной Калифорнии находятся под высоким уровнем предупреждения. В то же время, западное побережье США — Орегон, Вашингтон и Британская Колумбия — готовятся к удару цунами в ближайшие часы.

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Ожидается, что волны доберутся до залива Сан-Франциско около 00:40 по местному времени, а Лос-Анджелеса — до 1:00. Часть предупреждений для Алеутских островов Аляски была снижена, но общая угроза для Тихоокеанского региона сохраняется.

Широкая география угрозы

Карта с предупреждениями, оповещениями и рекомендациями о цунами, вызванных землетрясением. / © NOAA

Как сообщает BBC, волны цунами, вызванные мощным землетрясением у Камчатки, уже достигли берегов Аляски и Гавайских островов. Власти Гавайев снизили уровень тревоги до рекомендательного, но жителям посоветовали возвращаться домой с осторожностью.

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло в 126 км от Петропавловска-Камчатского, в густонаселенном районе восточной России. По данным Геологической службы США, толчки на глубине 18 км стали одними из самых сильных, когда-либо фиксировавшихся в регионе.

Фото из российских портовых городов показывают разрушенные здания, затоплены прибрежные районы и масштабную эвакуацию.

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Западное побережье США, в частности Вашингтон, Орегон, северная Калифорния и канадская Британская Колумбия, остаются в зоне потенциальной угрозы. Ожидается, что волны достигнут Сан-Франциско около 00:40 по тихоокеанскому времени, а гавани Лос-Анджелеса около 1:00.

Предупреждение о цунами также было объявлено в Японии, Китае, Индонезии, Перу, Колумбии и Эквадоре. В Японии приказана эвакуация почти 2 миллионам человек. Прибывшие первые волны были незначительными, но метеорологическое агентство страны предупреждает, что высота может достичь трех метров.

Цунами уже достигло побережья Калифорнии

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в бухте Арена (штат Калифорния) зафиксированы волны цунами высотой 1,6 фута (около 0,5 метра) над уровнем прилива, передает The Guardian.

Предупреждение о цунами остается для прибрежных территорий от мыса Мендосино до границы с Орегоном.

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"Если вы находитесь в зоне побережья, немедленно переместитесь вглубь суши, на повышение. Предупреждение о цунами означает, что волны либо уже достигли берега, либо ожидаются в ближайшее время, и могут привести к значительному затоплению. Это серия волн, первая из которых может быть не самой сильной", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Японии экстренно эвакуировали персонал из атомной электростанции "Фукусима-1" из-за вероятности нового цунами.