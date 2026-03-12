Опасность украинских беженцев в Молдове: в правительстве сделали предупреждение

Молдова / © Associated Press

Реклама

Генеральный инспекторат по миграции Молдовы предупредил о мошенническом сайте, который нацелен на украинских беженцев и предлагает платное продолжение временной защиты.

Об этом сообщает Newsmaker.

Речь идет о ресурсе protectietemporara.md (в переводе – «временная защита»). По данным молдавских миграционных служб, этот сайт не имеет никакого отношения к государственным органам и создан для выманивания денег.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что процедура продления временной защиты для граждан Украины является бесплатной. Подать заявку можно только через официальный сайт igm.gov.md в разделе «Временная защита».

О мошенническом ресурсе уже сообщили правоохранительным органам, а также инициировали процедуру его блокирования.

Украинцев, которые могли стать жертвами обмана или потребовали деньги за продление статуса, призывают немедленно обратиться в полицию.

Правила для украинских беженцев в ЕС — последние новости

Временная защита, которую страны Европейского Союза предоставили украинцам после начала полномасштабной войны, может завершиться в марте 2027 года.

Реклама

Этот механизм был введен 4 марта 2022 года. Он разрешил миллионам украинцев легально находиться в ЕС, работать, получать медицинскую помощь, образование и социальные услуги.

По данным Центра экономических стратегий, настроения украинских беженцев за последние годы изменились: если в 2022 году около 75% планировали вернуться домой, то сейчас только 43% рассматривают такую возможность, а 17% заявляют, что точно не вернутся.

Европейская комиссия уже начала обсуждать будущий статус украинцев после завершения действия директивы о временной защите.

В Германии беженцам начали угрожать штрафы за авто

Украинские беженцы могут получить штрафы за использование автомобилей на украинских номерах.

Реклама

Льготный период, позволявший пользоваться такими авто без регистрации, завершился. Согласно немецкому законодательству, транспортное средство, находящееся в стране более 12 месяцев, должно быть зарегистрировано в Германии.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф от 70 до 105 евро. В случае повторного нарушения полиция может даже эвакуировать автомобиль на штрафплощадку.

Напомним также, что украинцы в США заявляют о задержаниях и депортациях даже с действительными документами по программе Uniting for Ukraine. По оценкам экспертов, в уязвимом положении могут оказаться около 200 тысяч человек.