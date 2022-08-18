Опасные "сюрпризы": во время военных учений в Беларуси снаряды прилетели в деревню

В село Бор Лепельского района, расположенное в 5 км от белорусского полигона, прилетели два снаряда. Один упал в озеро, а другой - прямо в сельский огород.
Известно, что неподалеку от села расположен "Лепельский" полигон, где до 20 августа будут проходить анонсированные военные учения белорусской армии.
Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало".
В приемной Лепельского райисполкома заявили, что они ничего не знают об этом случае, однако этот факт впоследствии подтвердили в Министерстве обороны Республики Беларусь.
"Через обучение могло что-то выстрелить, но село находится территориально далеко", — прокомментировали в приемной райисполкома.
Между тем в Минобороны РБ заявили, что на полигоне "Лепельский" в ходе контрольных занятий по стрельбе артиллерии в результате рикошета два снаряда упали в озеро и болото. В ведомстве отметили, что сняряды упали в " пределах безопасного удаления от близлежащих населенных пунктов".
Отметим, военные учения в Беларуси продолжают на неделю, начиная с 29 апреля. Общее количество продлений составило 16 недель. В последний раз белорусское военное руководство продолжило обучение не менее 20 августа.
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