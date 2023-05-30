Опасный фетиш: мужчину спасли после того, как дезодорант потерялся в его прямой кишке (фото)

Иранского пациента пришлось срочно доставить в хирургическую клинику после того, как в его прямой кишке застрял дезодорант.

Инцидент с 30-летним мужчиной был описан в Visual Journal of Emergency Surgery.

Ему понадобилась медицинская помощь врачей в Тегеранском университете медицинских наук "через два часа после того, как в прямую кишку вставили баллончик с дезодорантом".

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Пациент чувствовал "острую боль в животе" и обратился за помощью.

Авторы совместного исследования отметили, что изначально не было сопутствующих симптомов, таких как тошнота, рвота, ректальное кровотечение или аномальные движения кишечника. Жизненно важные показатели пациента также были нормальными, и у него не было прошлой медицинской или наркологической истории, кроме "неосложненной предварительной ректальной установки постороннего тела".

Однако, как сообщается, иранец испытывал слишком сильную боль, поэтому хирург был вынужден использовать рентген, чтобы обнаружить, что постороннее тело попало в пищеварительный тракт.

Дезодорант в прямой кишке / Фото: sciencedirect.com

Хирурги сделали надрез на его животе и удалили потерявшийся антиперспирант. Пациент провел один день под наблюдением и встретился с психиатром, прежде чем его выписали из больницы.

В журнале Clinics in Colon and Rectal Surgery сообщается, что ректальные посторонние тела имеют "предысторию как часть аноректальной травмы".

Первый задокументированный отчет о лечении оставшихся ректальных посторонних тел относится к 16 веку, а первые отчеты о современных случаях были опубликованы в 1919 году.

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В новом исследовании медицинского журнала трио врачей скорой помощи написало, что наиболее распространенными посторонними телами являются сексуальные устройства, за которыми следуют стеклянные бутылки, продукты питания и овощи (особенно огурцы) и деревянные предметы.

Один особенно странный случай в начале этого месяца: мужчина в Чехии умер с шариком для пинг-понга в ягодицах после того, как он ударил себя током во время сеанса самоудовлетворения, который пошел не по плану.

Между тем, эксперты давно предупреждают, что посторонние тела могут перфорировать кишечник, в результате чего фекалии проникают в брюшную стенку, вызывая потенциально некротизирующие смертельные инфекции.

Другой известной практикой является "зондирование уретры", когда люди пытаются стимулировать себя, втыкая в уретру посторонние предметы — от двойных батарей АА и рождественских украшений до веревки и шести фасолин.

Напомним, в Индии врачи вытащили из желудка мужчины 20-сантиметровую бутылку. 55-летний мужчина проглотил бутылку с маслом для волос полностью, хотя до сих пор не совсем понятно, как этот крупный предмет оказался в его желудке.

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