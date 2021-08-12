Опасный отдых: в Турции суточный прирост случаев коронавируса достиг максимума за три месяца

Опасный отдых: в Турции суточный прирост случаев коронавируса достиг максимума за три месяца

С середины июля прирост заражений стал вновь увеличиваться.

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 11 августа 27 356 - это максимальный показатель с 4 мая.

Об этом информирует Минздрав Турции.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии коронавируса, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля 2021 года он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.

"Сегодня сделано 278 263 теста, выявлены 27 356 новых случаев COVID-19, умерли 128 человек", — резюмируют в сообщении.

В добавок к коронавирусу - сильные наводнения и оползни: после разрушительных пожаров курортную Турцию накрыла новая стихия. Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Много населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал безвести.

Также, напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинциях Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Османие. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.

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