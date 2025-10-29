- Дата публикации
Опасный полет над Балтийским морем: как польские пилоты встретили российский самолет
28 октября польские истребители МиГ-29 успешно перехватили российский самолет Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 Воздушных сил Польши успешно перехватила и идентифицировала российский самолет Ил-20, осуществлявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
Самолет выполнял полет без полета и с выключенным транспондером, однако не нарушил воздушное пространство Польши. Благодаря высокой боевой готовности и профессионализму польских пилотов операция прошла быстро и безопасно.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши подчеркнуло, что защита национального неба является ежедневной миссией солдат, готовых реагировать на любые угрозы и обеспечивать суверенитет воздушного пространства страны.
