Опасный преступник, разыскиваемый 20 лет, устроился на работу полицейским — фото

Он совершил убийство еще в декабре в 2004 году.

Беглец, разыскиваемый властями США в течение почти двух десятилетий в связи со смертельным инцидентом, недавно был найден. Как оказалось, он работал полицейским в Мексике.

Об этом сообщает Oddity Central.

В декабре в 2004 году, за четыре дня до Рождества, Антонион Риано начал спор с 25-летним мужчиной в баре в Цинциннате, штат Огайо. Их спор продолжился за пределами бара, где камеры наблюдения зафиксировали, как Риано вытащил пистолет, а затем выстрелил другому мужчине в лицо, убив его.

Мужчина по прозвищу "Эль Дьябло", что в переводе с испанского означает "дьявол", затем сбежал и сумел скрыться от полиции, несмотря на общенациональный розыск. Риано отправился посетить свою сестру в Нью-Джерси, прежде чем снова исчез, на этот раз почти на 20 лет. Он оставался в списке наиболее разыскиваемых преступников США, но следователи прекратили его активные поиски через несколько лет, пока недавно один детектив не нашел Эль Дьябло в социальных сетях.

Антонион Риано / Фото: x.com/DavidWinterTV

Когда Антонио Риано совершил убийство почти два десятилетия назад, не было Facebook, но когда Пол Ньютон, бывший заместитель по делу в 2004 году, сейчас работающий в прокуратуре округа Батлер, искал его имя в популярной социальной сети, он был шокирован, увидев фотографию того же мужчины, которого он мечтал поймать. Он был еще больше в шоке, когда обнаружил, что Антонион работает полицейским в мексиканском штате Оахака.

"Я такой: "Боже мой, вот он!" — сказал Ньютон WKRC. "Немного поседел, немного состарился, но это был он".

Американские следователи связались с мексиканской властью, и она подтвердила, что Риано действительно работал полицейским в полицейском управлении Сапотитлан-Пальмас. Мексика согласилась передать Риано маршалам США после ареста, и затем его доставили в Огайо, чтобы предъявить ему обвинение в убийстве, наказание, которое в американском штате может повлечь за собой пожизненное заключение.

Антонион Риано / Фото: x.com/DavidWinterTV

Несмотря на видеодоказательства того, что он застрелил Бенджамина Беккеру в баре Roundhouse в Гамильтоне, штат Огайо, два десятилетия назад, Антонио Риано продолжал отрицать свое преступление, но прокуроры утверждают, что им не нужно его признание.

"У нас были собраны все необходимые доказательства", — сказал Марк Хенсон, детектив, который вел дело в 2004 году. "У нас уже было прямое обвинение против него. Нужно было просто подождать, чтобы найти его".

На вопрос, почему он стал полицейским в Мексике, 72-летний мужчина ответил, что "хотел помочь народу Мексики".

Напомним, тело пропавшего мужчины нашли через 10 лет за холодильником. Обстоятельства смерти сбивают с толку как его близких, так и следователей.

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