Опасный рубеж: Портников объяснил, когда война начнет "расползаться" на новые территории

Виталий Портников предупредил, когда война в Украине расползется на европейские страны / © ТСН.ua

Реклама

Журналист Виталий Портников озвучил тревожный прогноз по дальнейшему развитию российско-украинского конфликта. Он предупредил, что если к определенному сроку ситуация не будет урегулирована, мир может столкнуться с началом «Великой войны». По его словам, этот термин обусловлен историческими примерами и «математическими формулами».

Такое мнение Виталий Портников высказал в эфире канала "Говорит великий Львов".

Формула «четырех лет»

Портников считает, что ключевым критическим рубежом является февраль 2026 года. Именно четыре года — это промежуток времени, после которого конфликты, как правило, приобретают более широкие масштабы.

Реклама

«Не хочу никого пугать, но помните, мы с вами говорили в 2022 году на разных площадках о том, что если эта российско-украинская война не закончится через несколько месяцев, то она будет идти много лет. Но многие в это не верят. Ну вот я вам тоже говорю, это, к сожалению, математические формулы, они от нас не зависят. Четыре года. Это расползание вот тех метастаз войны на новой территории. И этого практически не избежать. По крайней мере, я не вижу исторической возможности», – заявил Портников.

Он уточнил, что речь идет о необходимости выхода хотя бы из «горячей интенсивной фазы» конфликта, в противном случае начнется «большая война разного типа».

Устойчивость против деградации

В то же время Портников отметил, что четыре года также является рубиконом для общества страны, находящейся в состоянии войны. По его словам, существует другой исторический закон, согласно которому после четырех лет активных боевых действий часто наблюдается деградация и дефрагментация как общества, так и государственного устройства. Однако Украина пока демонстрирует исключительную устойчивость.

«Знаете, мне реально нравится в этих четырех годах? Устойчивость украинского общества, если серьезно», — подытожил журналист.

Реклама

Напомним, Портников предположил, зачем Россия подстрекает НАТО сбивать ее самолеты. Журналист считает, что Кремль пытается спровоцировать Альянс для оправдания новой волны своей агрессии.