Опасный сценарий уже близок: Польша готовится к войне с РФ, названы критические месяцы

Польская армия / © Associated Press

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Польша готовится к войне с Россией. В Министерстве обороны страны раскрыли, что провокация со стороны Москвы может произойти в ближайшие несколько месяцев.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в интервью изданию Super Express.

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«Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет», — сказал польский чиновник.

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Польша закупает военное оборудование и оружие из-за угрозы войны с РФ

Власти Польши тратят многомиллиардные суммы на оборону. По его словам, среди приобретенного оборудования — система SAN, которая строится в рамках программы «Восточный щит». Он добавил, что это самая современная система борьбы с дронами в Европе.

«80% возможностей этой системы созданы для военного времени, только небольшая ее часть может быть использована в мирное время. Мы не создаем армию для пресс-конференции. Мы создаем ее с расчетом на то, что она должна быть готова проводить операции по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях, и мы должны иметь для этого инструменты», — подчеркнул Томчик.

Заявление о нескольких месяцах

Заместитель министра сослался на заявление командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который заявил, что в следующем году — 2027 — Россия может восстановить свой военный потенциал и быть готовой к конфликту с НАТО.

«Мы больше не делим сценарии на реальные и нереальные, а скорее на вероятные и маловероятные. Сегодня я бы не устанавливал предельную дату. Даже масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти несколько месяцев», — предупредил Томчик.

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В то же время он подчеркнул, что многое зависит от конфликта в Украине. По его словам, если война Путина завершится, очень вероятно, что Россия начнет восстанавливать свой потенциал для последующего вооруженного конфликта.

Несмотря на превентивную подготовку Польши к войне, он считает, что Россия не готова к прямой конфронтации с НАТО.

«Сегодня путинская Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграла бы такую войну. Тем более что мы видим, что Украина сдерживает Россию. Не говоря уже обо всем потенциале Североатлантического союза. Мы должны осознавать свою силу», — подчеркнул Томчик.

Угроза Польши со стороны РФ — последние новости

Напомним, что недавно премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что Польша планирует дальнейшее наращивание армии, а также усиление границ на фоне угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что военная мощь страны должна стать одним из ключевых факторов в безопасности региона.

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По данным National Post, власти Польши планируют потратить почти 44 млрд евро на усиление военной инфраструктуры и модернизацию армии из-за российской угрозы. В целом Варшава планирует тратить на оборону около 4,8% ВВП.

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