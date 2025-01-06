Опасный вирус из Китая добрался до Украины: что о нем известно и чего следует опасаться

В Китае зафиксировали значительную вспышку респираторного вируса, которая поражает преимущественно детей. Он вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит.

Этот опасный вирус уже добрался до Украины, Казахстана и Индии.

ТСН.ua собрал все, что известно о новом виде вируса метапневмовирус (HMPV).

Вспышка вируса в Китае

В Китае наблюдается значительная вспышка респираторного вируса HMPV, которая преимущественно поражает детей в северных регионах.

Как сообщает The Independent, обычно болезнь проходит в легкой форме, у определенных групп риска она может приводить к тяжелым осложнениям, таким как пневмония. К этим группам относятся младенцы, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.

HMPV или человеческий метапневмовирус впервые идентифицировали в 2001 году. Это респираторный вирус, передающийся воздушно-капельным путем или через контакт с загрязненными поверхностями.

Рост заболеваемости HMPV в Китае совпадает с зимним сезоном, когда холодная погода и пребывание в закрытых помещениях способствуют активному распространению респираторных вирусов.

Кроме того, на сегодняшний день специфической вакцины или лекарства против HMPV не существует, лечение преимущественно сосредоточено на снятии симптомов.

Реакция китайских властей

Китайские власти сейчас преуменьшают масштабы заболеваемости и выдают это за "ежегодное явление зимой", хотя международные отчеты предупреждали путешественников пересмотреть свои планы путешествий в Китай.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что заболевания этой зимой менее тяжелые и имеют меньший масштаб, чем в прошлом.

Хотя ВОЗ пока не классифицировала вспышку HMPV в Китае как глобальную угрозу, рост случаев заставил усилить меры по мониторингу.

Местные власти стремятся избежать повторения кризиса, подобного началу пандемии коронавируса.

Соседи Китая предостерегают своих граждан

Медиа соседних стран и городов, таких как Индонезия, Индия, Япония, Тайвань и Гонконг предостерегают своих граждан и советуют им следить за ситуацией в Китае.

В Тайване CDC отметило, что HMPV представляет наибольшую опасность для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.

В то же время в Индии официальные лица пытаются успокоить общественность, уверяя, что HMPV похож на другие респираторные вирусы, традиционно циркулирующие в зимний период.

HMPV добрался до западных стран

В Украине зафиксировали 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией, однако реальное количество больных может быть значительно выше, об этом написала врач-эпидемиологиня Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о более чем 30 случаях заражения новым китайским вирусом HMPV.

А в Индии зарегистрировали два случая в городе Бенгалуру. Болезнь обнаружили у детей восьми и трех месяцев. Информацию об этом подтвердило Министерство здравоохранения Индии.

Симптомы Метапневмовируса

Центр общественного здоровья Украины отмечает, что для Украины этот вирус является обычным, он циркулирует каждый год во время сезона простуд.

Вирус вызывает симптомы, похожие на симптомы простуды или легкого гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. Также могут добавить боль в горле, хрипы и одышка.

Метапневмовирус может привести к таким осложнениям, как: бронхиолит; бронхит; пневмония; обострение астмы или хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ); воспаление уха.

HMPV передается через:

кашель и чихание;

поверхности и предметы (к примеру: дверные ручки, телефоны, игрушки)

рукопожатия, объятия и поцелуи;

В ЦОС заметили, что этот вирус обычно проходит легче гриппа и очень редко вызывает серьезные осложнения. Высший риск тяжелого течения болезни имеют маленькие дети, взрослые 65 лет и люди с ослабленной иммунной системой.

По словам врача-эпидемиологии Ольги Голубовской, заражение происходит воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет от трех до шести дней, а продолжительность заболевания не превышает десяти суток.

В то же время, Голубовская говорит, что чаще всего встречаются две формы болезни – легкая (с насморком и кашлем) и тяжелая, которая может привести к тяжелой дыхательной недостаточности.

Также для подтверждения диагноза пациентам следует проводить тестирование на выявление этой болезни. Рентгенологические изменения легких могут включать такие признаки, как "матовое стекло", ателектазы и гиперраздутие.

Врач говорит, что в случае появления первых симптомов – насморк, кашель, одышка – необходимо обратиться к специалисту. В случаях ухудшения состояния специалист советует пациентам не медлить и соглашаться с госпитализацией.

Как защитить себя

Врач Ольга Голубовская отметила, что важно людям из группы риска наблюдать за своим здоровьем – лечить хронические заболевания и употреблять витамины (в том числе витамин D) по назначению специалиста.

Кроме того, в ЦОС отмечают, что специальной защиты от метапневмовируса не существует. Следует соблюдать общеизвестные меры профилактики:

мыть руки с мылом после контакта с потенциально зараженными поверхностями или людьми.

Избегать близкого контакта с больными.

Соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем).

Регулярно проветривайте помещение для поддержания свежего воздуха.

Как отметили в Центре общественного здоровья Украины, эти меры помогут минимизировать риск заражения и поддержать здоровье во время эпидсезона.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что ученые обнаружили мутацию в вирусе гриппа. Человечество может столкнуться с новой пандемией.

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