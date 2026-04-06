Опасный яд вместо подарков: на Пасху в Германии нашли редкий изотоп

В Германии нашли флакон с полонием / © pexels.com

Вчера, 5 апреля, отмечали Пасху христиане западного обряда. По традиции в этот день для детей в саду прячут шоколадные яйца. Во время такой пасхальной активности в Германии обнаружили смертельно опасный «радиоактивный яд». Его часто использует Россия для ликвидации тех, кто больше не лоялен режиму.

Все произошло неподалеку от города Штутгарт. В саду одного из жилых домов двое мужчин обнаружили бутылку с надписью «Полоний-210». Об обстоятельствах странной находки рассказали The Sun.

Вместо пасхальных подарков нашли яд: случай в Германии

Во время пасхальной охоты на шоколадные яйца и подарки двое мужчин обнаружили изотоп Полоний-210, именно так было написано на бутылке, лежавшей в саду одного из домов.

Люди, которым попалась такая находка, сразу вызвали полицию. В город Файгинген-ан-дер-Энц, недалеко от Штутгарта, сразу приехали 138 работников экстренных служб и 41 машина разного вида помощи. На место происшествия также прибыл отряд радиационной защиты.

Мужчины показали находку — белую пластиковую бутылку с красной крышкой. Представитель пожарной службы подтвердил, что на бутылке не просто «выцарапанная» надпись, все указано официально и четко. Анализы содержания бутылки еще не провели, однако флакон с ядом считается подлинным.

Эксперты оценили количество жидкости в 200 г, что соответствует факту, согласно которому Полоний-210 — тяжелое и плотное вещество.

Именно этот яд стал причиной смерти бывшего российского шпиона Александра Литвиненко. Считается, что его отравили за критику действий Кремля.

Для ликвидации Полоний-210 используют именно потому, что после его попадания в организм изотоп крайне трудно найти. Все излучение остается в организме после контакта с ядом.

Смертельной для человека является доза всего в несколько миллиграммов. В организм Полоний-210 может попасть через подсыпанный порошок или жидкость. Это один из немногих видов яда, который не заражает убийцу.

Вредное излучение не проникает через стекло.

Министерство окружающей среды Германии проведет расследование содержания бутылки и того, как она попала на место происшествия.

К счастью, в Файгинген-ан-дер-Энке обошлось без погибших и пострадавших.

Что такое полоний-210

Полоний-210 — это высокорадиоактивный, редкоземельный металл, который является смертельно опасным в случае попадания в человеческий организм. Этот металл излучает альфа-частицы. Полоний-210 имеет период полураспада примерно 138 дней.

Этот металл используют как источник энергии в космосе. Также известны случаи использования полония в качестве яда.

Открыли металл в 1898 году Мария и Пьер Кюри.

Полоний-210 считается сильным загрязнителем окружающей среды. Он особенно сильно поражает морепродукты и табак. Радиоактивность металла наносит серьезный вред человеку.

Имеет ли популярный российский яд связь с событием в Германии на Пасху, пока неизвестно. Однако одним из подобных ядов был убит российский оппозиционер Навальный. Для этого использовали яд эквадорской лягушки-дереволаза.