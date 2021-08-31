Опекун детской благотворительной организации убил свою 22-летнюю девушку, а потом совершил самоубийство

Соседи назвали убийцу высокомерным человеком.
В Великобритании 41-летний опекун детской благотворительной организации по борьбе с раком, убил свою 22-летнюю девушку, а потом совершил самоубийство.
Об этом сообщает Dailymail.
41-летний Бен Грин, о котором соседи рассказали, что он имел ряд молодых подруг, был найден мертвым вместе с девушкой Мэдди Дердан-Холламби в своем доме.
Детективы заявили, что рассматривают смерть Мэдди как убийство, и что они не ищут никого другого в связи со своим расследованием.
Грин был опекуном благотворительной группы против рака, а также занимал должность директора по маркетингу в местной фирме.
После его смерти соседи назвали его "высокомерным" и сказали, что Мэдди была последней в ряду его молодых подруг. Они рассказали, что к мужу часто приходили женщины, которые были похожи на покойницу, в возрасте от 22 до 30 лет. Романы с ними продолжались около полугода.
Поэтому жители рассказали, что были шокированы, когда к дому, который был занят два года, прибыли десять патрульных машин и 15 офицеров.
С убитой человек встречался около двух лет. Пара недавно вернулась из отпуска из-за рубежа, а мужчины повысили на работе. Также у Грина были дети от предыдущих отношений.
Сейчас полиция не обнаружила никаких известных оснований для домашнего насилия в этом деле, но призывают свидетелей поделиться любой информацией с правоохранителями, включая видео с камер.
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