OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT: гендиректор назвал причину

Пользователи все еще могут зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.

OpenAI приостановит прием новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

«Мы на время приостанавливаем регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus. Всплеск использования превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все пользователи получили отличный опыт», — написал Альтман.

мы слушали новый ChatGPT Plus sign-ups for bit :(



в покое в использовании post devday has exceeded наши capacity и мы хотим сделать в общем, что имеет большой опыт.



Вы можете задать sign-up для того, чтобы быть записанным в приложении, когда subs reopen. — Sam Altman (@sama) November 15, 2023

Гендиректор OpenAI добавил, что пользователи все еще могут зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.

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