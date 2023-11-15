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OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT: гендиректор назвал причину

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
208
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OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT: гендиректор назвал причину

Open AI/Associated Press / Фото: Associated Press

Пользователи все еще могут зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.

OpenAI приостановит прием новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

«Мы на время приостанавливаем регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus. Всплеск использования превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все пользователи получили отличный опыт», — написал Альтман.

Гендиректор OpenAI добавил, что пользователи все еще могут зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.

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Дата публикации
Просмотры
208
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