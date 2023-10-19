Операция Израиля "Железные мечи" станет "непревзойденной по своей жестокости" — эксперты о предстоящем наступлении

Стратегия Израиля состоит в том, чтобы уничтожить инфраструктуру Газа, однако о дальнейшем плане пока речь не идет.

Израиль обещает уничтожить ХАМАС во время операции наступления на Сектор Газа "Железные мечи". В то же время в стране пока не видят очевидного финала и не имеют четкого плана управления опустошенным палестинским анклавом после победы на поле боя.

Об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на восемь региональных и западных официальных лиц, осведомленных в конфликте.

Операция "Железные мечи"

Военная кампания под кодовым названием "Операция "Железные мечи" станет "превосходной по своей жестокости и не будет иметь аналогов с тем, что уже осуществлял Израиль в секторе Газа в прошлом, говорится в источнике.

Фото: Associated Press

Израиль призвал рекордные 360 тысяч резервистов и непрерывно бомбит анклав после нападения, которое совершил ХАМАС 7 октября, в результате чего погибли около 1400 человек, преимущественно мирных жителей.

По словам трех региональных чиновников, знакомых с дискуссиями между лидерами США и Ближнего Востока, стратегия Израиля состоит в том, чтобы уничтожить инфраструктуру Газа, даже ценой значительных потерь среди гражданского населения, оттолкнуть людей анклава к египетской границе и преследовать ХАМАС путем подрыва их лабиринта подземных, что было построено для совершения сделок.

В то же время арабские чиновники обеспокоены тем, что Израиль не изложил четкий план относительно будущего анклава, которым руководит ХАМАС с 2006 года, где проживает 2,3 миллиона человек.

"У Израиля нет финального плана для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все, но что потом? У них нет стратегии на следующий день", — говорится в заявлении одного из лиц в области региональной безопасности.

Израильское вторжение еще не началось, но по информации Газы, 3500 палестинцев уже убиты в результате воздушной бомбардировки. Около трети из убитых – дети больше, чем в любом предыдущем конфликте между ХАМАС и Израилем.

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Визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден во время своего визита в Израиль призвал не допускать ошибок, которые совершили Соединенные Штаты теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

"Подавляющее большинство палестинцев – не ХАМАС. ХАМАС не представляет палестинский народ", – сказал он.

Эксперт по Ближнему Востоку из Фонда Карнеги за международный мир Аарон Дэвид Миллер сказал, что Байден мог помочь тому, чтобы заставить израильского лидера Биньямина Нетаньяху продумать такие вопросы, как "пропорциональное применение силы и долгосрочные планы по Газе".

Израильские чиновники, включая Нетаньяху, заявили, что уничтожат ХАМАС и отплатят за самое смертоносное нападение боевиков в 75-летней истории Израиля.

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху.

Что дальше?..

Источники свидетельствуют, что предстоящее наступление Израиля будет гораздо более масштабным, чем прошлые операции в Газе, которые израильские официальные лица ранее называли "кошением травы".

В то же время в Вашингтоне есть "меньше оптимизма" относительно полного уничтожения Израилем ХАМАСа.

Более того, официальные лица США считают маловероятным, что Израиль захочет удержать любую территорию сектора Газа или снова ее оккупировать.

По словам собеседника издания, более вероятным сценарием было бы ликвидация или взятие в плен Израилем как можно большего числа членов ХАМАС, подрыв тоннелей и ракетных производств, а затем поиск способа объявить о победе и выйти из анклава.

Вашингтон предлагает активизировать Палестинскую администрацию (ПА), потерявшую контроль над сектором Газа в 2007 году, хотя есть большие сомнения, смогут ли ПА или какие-либо другие власти управлять прибрежным анклавом в случае изгнания оттуда боевиков ХАМАС.

Миллер вообще выразил "глубокий скептицизм" по поводу такой возможности.

"Я мог бы нарисовать вам картину, которая более отвечала бы далекой-дальней галактике, а не на планете Земля, о том, как можно объединить ООН, Палестинскую автономию, Саудовскую Аравию, египтян во главе с США, которые собирают европейцев, чтобы фактически обратить Газа от тюрьмы под открытым небом к чему-то гораздо лучшему", — сказал он.

Напомним, что Израиль и палестинская сторона обвинили друг друга в ракетном ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, в результате чего там погибли не менее 500 человек.

На ракетные обстрелы Газы отреагировали и в странах арабского мира. Египет, Тунис, Ливан, Иордания, Иран, Турция и Западный Берег Реки Иордана, где живут и палестинцы, выразили протесты, что на улицах городов этих стран переросли в беспорядки.

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