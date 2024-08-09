Операция на Курщине: как она повлияла на Покровское направление

За последние 3-4 дня на Кураховском и Покровском направлениях количество попыток штурма со стороны противника уменьшилось. Это связывается с событиями в Курской области.

Об этом в эфире "Киев24" сказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Да, враг обстреливает из артиллерии. За сутки более 250 обстрелов и 150 сбросов с дронов.

"При этом именно "мясные" пехотные штурмы уменьшились. Мы это чувствуем. Без работы гнет сидим, мы буквально выискиваем их по посадкам и отправляем на "концерт в Кобзон"", — сказал Цехоцкий.

Ранее мы писали о том, что длится четвертый день Курской битвы. Украина все еще паника, россияне никак не могут привыкнуть к обратному "СВО". Украина молчит, а западные СМИ разрывает, ведь это впервые после Второй мировой войны, когда армия другой страны оказалась на территории России. Между тем разные страны мира уже начинают высказываться о "Курской битве". От этих заявлений Путина разносит, на видео уже заметно какой он злой. Аналитики разбираются, что это даст Украине и отмечают, что это наступление успешнее всего 2023 года.

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