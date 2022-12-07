Операция "Ноев ковчег": какие страны для бегства рассматривает Путин в случае проигрыша в войне

С весны путинский режим начал работу над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег"

Путин и его соратники разрабатывают план побега в Венесуэлу на случай поражения в войне против Украины и госпереворота в РФ.

Об этом рассказал бывший спичрайтер Путина, российский политолог Аббас Галлямов со ссылкой на свой инсайдерский источник.

"Обычно инсайдерские истории я не пересказываю, но сегодня сделаю исключение. Во-первых источнику слишком доверяю, а во-вторых, очень уж информация жареная", – отметил Галлямов.

По его информации, еще с весны путинский режим начал работу над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег". Речь идет о поиске новых земель, куда можно будет отправиться в случае проигрыша в войне и потери власти.

Сначала рассматривали Китай

Галлямов утверждает, что первоначально основной площадкой рассматривался Китай. Этот вариант предлагал Михаил Ковальчук. Как известно, братья Ковальчуки – одни из самых близких соратников Путина.

"Однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других, особенно проигравших. Надежды, как теперь поняли, на них мало", — объясняет политолог.

Латинская Америка

Сейчас Путин и его пособники рассматривают вариант побега в страны Латинской Америки – Аргентину или Венесуэлу.

"О первой никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует (глава Роснефти. – Ред.) Сечин. Имеет хорошие личные отношения с Мадуро и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом", – утверждает Галлямов.

Фото: Associated Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

По его словам, непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин – правая рука главы "Роснефти". Чиновник формально оттуда уволился и теперь полностью посвятил себя именно "Новому ковчегу".

Куда будут убегать чиновники низшего ранга

Как сообщает российский телеграмм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на собственные источники, высокопоставленные российские власти активно покупают недвижимость на венесуэльском острове Маргарита, где якобы будут защищены от экстрадиции.

Чиновники среднего звена планируют убегать в Парагвай, Эквадор и Аргентину.

Фото: travelreport.mx

Буэнос-Айрес

В Парагвае, Эквадоре и Аргентине недавно облегчили требования для получения вида на жительство и ускорили процесс.

"В некоторых случаях достаточно даже не покупки недвижимости, а депозита в местном банке на $5 тыс. Подавать документы нужно лично, но получить их можно и по почте, то есть оставаясь в России. Гражданство этих стран дает возможность путешествовать без виз и в Шенгенской зоне", – говорится в сообщении.

Бегство диктаторов

Ранее российские телеграммы каналы писали, что Путин рассматривает Центральноафриканскую Республику как один из двух вариантов эвакуации в экстренной ситуации для себя и близких.

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждал, что Путин якобы трижды просил у Китая политического убежища. Бегство в Китай рассматривает и другой диктатор – Александр Лукашенко. Об этом сообщал белорусский оппозиционер, живущий в Польше, Павел Латушко.

Бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко рассказал, что в России "сотни людей бегут из органов власти".

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