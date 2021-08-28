Операция "Ноев Ковчег": Британия эвакуирует из Афганистана 200 собак и кошек

Операция "Ноев Ковчег": Британия эвакуирует из Афганистана 200 собак и кошек

Основатель приюта, его сотрудники и подопечные животные получили помощь военных сил Соединенного Королевства.

Правительство Соединенного Королевства решило организовать чартер для эвакуации 160 собак и 40 кошек из Кабула, которых пытался спасти бывший военный британских ВМС Пен Фартінг.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Твиттере.

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Как отмечается, по указанию министра обороны Великобритании было предоставлено разрешение на чартерный рейс для вывоза основателя благотворительной организации, бывшего военного британских ВМС Пена Фартинга вместе с 200 собаками и кошками из приюта для бездомных животных Афганистана. Операцию по эвакуации приюта назвали "Ноев Ковчег".

По информации пресс-службы британского Минобороны, основатель приюта, его сотрудники и подопечные животные получили помощь военных сил Соединенного Королевства и ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

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